AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2023 yılı bütçesi üçerinde tespitlerini aktardı.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2023 yılı bütçesi üçerinde tespitlerini aktardı.

Zengezur koridorunun Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum için hayati önemde olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Çavuşoğlu’nun ‘Türkiye’nin küresel iddiası olan bir aktör haline geldiği’ vurgusunu paylaştı.

‘Buna asla geçit yok’

Dışişleri Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde AİHM’in tutuklanan HDP milletvekilleriyle ilgili hak ihlali kararına dönük muhalefetin vurgularına net cevaplar veren Milletvekili Aydemir, ‘İstenen, kucağımıza oturup sakalımızı yolmalarına sükut etmemizdir! Buna asla geçit yok!. ‘ kaydını düştü.

‘İftira atıyorlar’

Bazı muhalefet partilerinin istismar siyaseti izlediği, bu kayıtta Suriye Kürtleri üzerinden istismar siyaseti yaptıklarını belirterek tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, ısrarla bir şeye hep vurgu yaptık, dedik ki: "Kürt’ü istismar edenler var. Kürt olmadığı hâlde onun adını kullanıp oradan geçinenler var." Bunu teyit eden o kadar çok gelişme var ki en son olanını söyleyeceğim. Burada bir muhalefet partisi milletvekilince bir konuşma yapıldı, ifade aynen şu -utandım, sıkıldım, ayıpladım, şu ülkede yaşıyorsunuz ve gözümüzün içine baka baka bize iftira atıyorsunuz- ne diyor konuşmacı? "Efendim, Suriye Kürtlerini düşman görmekten uzak duralım artık." diyor. Kim Suriye Kürtünü düşman görmüş? Ardından da şunu söylüyor: "Ben Kürt değilim, ben Türkmen’im." İşte, bu, benim tezimi, bizim tezimizi -burada birçok arkadaşımız dillendiriyor- bunu teyit ediyor.’ diye konuştu.

Erzurumlu Muhtarların Tepkisi

Milletvekili Aydemir, ‘Bugün benim yanımda Erzurum’dan gelen onlarca muhtar vardı ve bunların içerisinde - en az 30’u Kürt menşeli kardeşimizdi. Onların derdi de onların yana yakıla bize yöneldikleri de bu işte, istismar, istismar, istismar. "Şu anda 3,5 milyon Suriye göçmeni var." diyorsunuz değil mi burada? Bunun kaçı Kürt, bir oraya yönelin bakayım. Ayıptır! Bu milletin tarihinde bir başkasına düşmanlık besleme diye bir şey yoktur. Biz, bırakın Kürt gibi kardeşlerimizi, hiç kimseye "İnsansa mesele yok." diyen bir anlayışı ifade ediyoruz, böyle bakmışız ve bunun son yansıması ne biliyor musunuz, rahatsızlıklar nereden uç veriyor? Not düşme adına söyleyeceğim: Macron ne diyor, Fransa Cumhurbaşkanı? "Türkiye emperyal niyetlerle Afrika’dan uzak dursun." diyor. Bakın, niye rahatsız Macron? Yıllarca onların kanını, iyiliğini sömürdüler, şimdi "Biz varız." dediğimiz için bundan rahatsızlar. Dış politikada özel bir hâl aldığımız için rahatsızlık uç veriyor.’ dedi.

Dış Politika Başarısı

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi Dış Politikada da küresel bazda gıpta ile izlenen başarıları gerçekleştirdiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bu da Sayın Bakanımızın, Bakanlığımızın başarısıdır; Cumhurbaşkanlığımızın çizdiği ufkun hakikaten çok berrak oluşundandır. Geldiğimiz nokta bunu gösterdi çünkü senelerdir konuşurken "Öldük, bittik, yok olduk." diyenler makul bir çizgiye geldiler, onu gördüm ben. Minnettarım, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.’ ifadelerini kullandı.

‘Aydemir’den muhalefete: ‘gerçekleri konuşun’

Milletvekili Aydemir, ‘Tespit yapalım, aktaralım, gereğini biz zaten yerine getiririz ama hakikatleri ters yüz etmemek lazım, gerçekleri konuşmak lazım. ‘ kaydını düşerek, ’Her alanda -elhamdülillah- çok özel pozisyonlar aldık. Yirmi yılda aşılmayacak noktalara geldik. Bunu, yanımızda olsun olmasın, bize muhalif-muvafık herkes hak teslimi bağlamında söylüyor ama yeminli olanlar hariç, onlara bizim zaten söyleyeceğimiz bir şey yok.’ diye konuştu.

‘Asla geçit yok!’

AİHM’in tutuklanan HDP milletvekilleriyle ilgili hak ihlali kararına dönük muhalefetin vurgularına net cevaplar veren Milletvekili Aydemir, ‘İstenen, kucağımıza oturup sakalımızı yolmalarına sükut etmemizdir! Buna asla geçit yok!. ‘ kaydını düştü.

Muhalefetin yaklaşımına sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefeti böyle yaptığınız zaman vatandaş nezdinde, halk nezdinde itibarınız kalmıyor. Hakkı söyleyeceksiniz, ne yapmışız biz? Terörü teşvik edici ifadeler kullanmışlar; dahası onore edici, yükseltici, teşci edici ifadeler kullanmışlar, yüreklendirici bir gayret sarf etmişler. Bunlara ilişkin "Efendim, bekleyelim, sükut edelim." Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyor "Sükut edelim." Niye? Milletvekili, o her şeyi der. Yok, öyle şey olur mu? Kucağımıza oturacak, sakalımızı yolacak, biz de bir şey demeyeceğiz; bir müeyyidesi olmayacak. Olmaz! ‘ dedi.

Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tespitini Paylaştı

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın bir vurgusu vardı özellikle şu gri listeyle ilgili "Buna dönük kim ki Türkiye’de cari açığı kapatmak için uyuşturucudan geçinenler var gibi laf ediyorsa, bunları terennüm ediyorsa bu beşinci kol faaliyetidir." diye altını çizdi, ben de elhak doğrudur diyorum. Kim ki bu neviden söylemler içerisindeyse bilin ki Türkiye’nin aleyhine bir pozisyon almıştır, kim varsa üstüne alınsın. Bunları da kim dillendirmişse onları da telin ediyorum ben.’ diye konuştu.

Aziziye Destanı ve Azerbaycan Zafer Günü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2023 Yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Azerbaycan Zafer Günü ve 9 Kasım 1877’de yazılan Aziziye Destanını TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycan Zafer Günü’nü canı yürekten tebrik ediyoruz. Bunun bir anlamı daha var: Bakın, normalde 10 Kasımdı, Zafer Günü 10 Kasımdı ama Atatürk’ün manevi şahsiyetine hürmeten 8 Kasıma aldılar. "Yürekleri aynı atmak" budur işte. Azerbaycan Zafer Günü ve Aziziye’deki milli dirilişin aynı zaman dilimine gelmesi de bizim için çok çok anlamlıdır. Azerbaycan ve Aziziye şehitlerimizi canı yürekten rahmetle, minnetle anıyorum. ‘ dedi.