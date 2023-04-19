AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hiçbir makam ve pozisyon, “Lider, teşkilat ve dava” kavramlarından üstün değildir. Liderimizin ufkunda, teşkilatımızla birlikte şahlanan Türkiye davamız için hiç durmadan yola devam diyoruz.’ dedi

Aydemir’den Ak Dava Tarifi

AK Davanın mukaddesata sadakat, ecdada saygı, değerlere bağlılık, lidere vefayı içerdiğini; Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet ve Tek Bayrak kırmızıçizgilerinde hassasiyet, dikkat ve uğurlarına fedayı kapsadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK Dava millet yolunda nefisten geçmek, mukaddesat uğrunda can adamaktır’ vurgusunu paylaştı.

Milletvekili Aydemir Sahadaydı

Milletvekili Aydemir, AK Parti seçim çalışmaları için sahadaydı. Aşkale, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde AK Teşkilatlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, AK Belediyeleri ziyaret ederek seçim çalışmaları odağında istişarelerde bulundu.

Aşkale Ziyareti

Kadir gecesini Aşkale’de idrak eden Milletvekili Aydemir, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve AK Parti ilçe yönetimiyle buluştu. 8 yıllık dönemde AK Partiye verilen destek ve kendisine yönelik teveccühe teşekkür eden Milletvekili Aydemir katılımcılarla helalleşti. Belediye Başkanı Yaptırmış ve İlçe Başkanı Polat Milletvekili Aydemir’e olan saygı ve sevgilerini, 8 yıllık çalışmalarından duydukları memnuniyeti aktardılar.

Aydemir’den Yakutiye Buluşması

Aşkale ziyareti sonrasında Yakutiye İlçesinde AK Parti ilçe Teşkilatı Başkanı Recep Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Aydın’ın her zamanki cevval, çalışkan haliyle ve ekibiyle birlikte 14 Mayıs zaferi için gayret sarf ettiğini belirten Aydemir, Aydın’ın şahsında Yakutiye AK Parti Teşkilatı yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.

Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı Paylaşımı

Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı yaptığı paylaşımda, ‘Ak Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir İlçe Teşkilatımızı ziyaret ederek, seçim çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar ve istişarede bulundular. Sayın Vekilimize Kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. ‘ ifadelerine yer verildi.

Aydemir’den Palandöken İstişaresi

Milletvekili Aydemir saha çalışmaları düzeyinde daha sonra Palandöken Belediyesini ziyaret etti. Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat’ın da katıldığı görüşmede yerel hizmetlere dönük projeler ele alındı, yatırımlar etüt edildi. Milletvekili Aydemir, milletvekilliği sürecinde öngörü, tespit ve değerlendirmeleriyle kendisine destek veren Başkan Sunar ve ekibine minnettar olduğunu belirtti.

Başkan Sunar’ın Değerlendirmesi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar yaptığı değerlendirmede, ‘AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir’i belediyemizde ağırladık. Eser ve hizmet siyasetimiz üzerine yaptığımız sohbetimizin ardından, Dadaş kavramını hep yüksekte tutan değerli vekilimize, Dadaş kıyafeti hediye ettik; Palandöken’in zirvelere yürüyüşüne sağladığı destek için de ayrıca teşekkürlerimizi paylaştık.’ kaydını düştü.

Formül Net: Durmak Yok Yola Devam

Milletvekili Aydemir Palandöken istişareleri kapsamında Palandöken ilçe başkanlığını ziyaret ederek Milletvekili adayı Fırat’la gözlemlerini paylaştı. Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘İlçe Başkanımız Sayın Haktan Ömeroğlu ve ekibi her seçimde olduğu gibi canhıraş bir gayret içerisinde. Şükran duygularımızı iletip, başarı diledik. Formül net: Durmak yok yola devam. ‘ dedi.

Aydemir’den Aziziye Ziyareti

Milletvekili Aydemir Erzurum kent merkezli istişare ziyaretleri odağında AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığında AK Heyetle buluştu. Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye ilçe başkanlığımızı ziyarette 14 Mayıs şahlanışımıza dönük çalışmaları konuştuk. İlçe Başkanımız Sayın Ensar Coşkun Bey şahsında bütün ak kadroya milletvekilliğimiz süresince verdikleri destekten dolayı müteşekkir olduğumuzun altını çizdik.’ açıklamasını yaptı.

Türkiye Davamız İçin Hiç Durmadan Yola Devam Diyoruz

Saha ziyaretleri bazında Aziziye Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Hatay’da Depremzedelerle hemhal olan Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan kardeşimize vekalet eden yardımcısı Ömer Faruk Töremen’le yerel hizmetleri konuştuk. Eşlik eden İlçe Başkanımız Ensar Coşkun’a ve çalışmalarıyla bize de büyük kolaylık sağlayan Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hiçbir makam ve pozisyon, “Lider, teşkilat ve dava” kavramlarından üstün değildir. Liderimizin ufkunda, teşkilatımızla birlikte şahlanan Türkiye davamız için hiç durmadan yola devam diyoruz.’ dedi.