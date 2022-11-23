TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesini değerlendiren Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ulaştırma alanında Türkiye’nin abide eserlerle donatıldığına işaretle, ‘Müteşekkiriz, Allah razı olsun. Bu ufku Cumhurbaşkanımız açıyor, rotayı o çiziyor. Minnettarız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesini değerlendiren Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ulaştırma alanında Türkiye’nin abide eserlerle donatıldığına işaretle, ‘Müteşekkiriz, Allah razı olsun. Bu ufku Cumhurbaşkanımız açıyor, rotayı o çiziyor. Minnettarız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Her yaptığımız iş insana hizmet olsun diye yapılıyor çünkü insan mübarektir, çünkü "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." buyuruyor Cenab- Hak; dolayısıyla, mezhebine, meşrebine, ırkına, dinine, hiçbir şeyine bakmadan insana hizmet maksatlı yatırımlar yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz” dedi.

Tüm ülkede olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelinde gerçekleştirilen yatırımları gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, bölgeyi Karadeniz’e bağlayan tünel yatırımlarının sosyoekonomik kayıtta fayda taşıyan, özel ve güzide hizmetler olduğunu vurguladı.

Aydemir’den Pirinkayalar teşekkürü

Pirinkayalar Tüneli yatırımı için müteşekkir olduklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum kaydında beklentilerinin cevap bulduğunu kaydederek, Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin yakın zamanda hizmete girecek olmasını müjde olarak değerlendirdi.

Palandöken tüneli

Tekman - Erzurum yolunun kısaltacak olan Palandöken Tüneliyle ilgili beklentilerini aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum’da 57 merkezde iletişim sorununun temelinden çözüldüğünü, dahasını istediklerini kaydetti.

‘Hayide-i Sühan Merdi Sühendana yakışmaz’

Milletvekili Aydemir, sunumunda, ‘Eskiler derler ki: "Hayide-i sühan merdi sühendana yakışmaz." Yani kullanılmış sözü yeniden kullanmak doğru olmaz. Bakanımız çok tafsilatlı anlattı bütçesini, yapılanları, yapılacakları ayrıntısıyla aktardı. Arkadaşlarımız da çok ciddi notlar düştüler kendi illeri bağlamında. Muhalefetten de tenkitler geldi, talepler de geldi; talep geldikçe biz bundan mutlu da oluyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.

‘Yirmi yılda eşi emsali olmayan şeyler yapmışız’

Muhalefet ve iktidar parti Milletvekillerinin bakanlıkla ilgili yatırım talepleri olduğu, bunun içinde bulunulan dinamik sürecin eseri bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Ne kadar güzel; talep edelim. Noksanımız yok mu? Elbette var. Biz hep söylüyoruz, hayat çok dinamik bir süreç, noksan kalanlar olabiliyor, tamamlayalım ama bütün bütün "Yok." diyenler de var, mesela bir muhalefet Mİlletvekili "Yollara tapıyorsunuz." dedi, garip bir ifade. Yollara niye tapalım! Biz yol yapıyoruz, insanların emrine amade kılıyoruz, insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Her yaptığımız iş insana hizmet olsun diye yapılıyor çünkü insan mübarektir, çünkü "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." buyuruyor Cenab- Hak; dolayısıyla, mezhebine, meşrebine, ırkına, dinine, hiçbir şeyine bakmadan insana hizmet maksatlı yatırımlar yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz. Hele Ulaştırma Bakanlığımız... Yani yirmi yılda eşi emsali olmayan şeyler yapmışız. ‘ kaydını düştü.

Aydemir 2001 -2022 farkını paylaştı

Ulaştırma alanında gelinen zirve noktayı Erzurum özelinden örnek vererek anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Biz 2001 yılında bu partiyi kurarken -bütün samimiyetimle söylüyorum, Erzurum özelinden not düşeceğim- ilçelerde teşkilatlanma çalışmaları yapıyoruz, ilçelere giderken ne zorluklar yaşadığımızı ben biliyorum. Şimdi otoban hükmünde yerler yapmışız, yollar yapmışız, esaslı işler yapmışız. Müteşekkiriz, Allah razı olsun. Bu ufku kim açıyor? Bu ufku Sayın Cumhurbaşkanımız açıyor, rotayı o çiziyor, başta Bakan Bey olmak üzere, Bakan Yardımcıları, nitelikleriyle hayata değer katıyorlar. Onlara eğer minnettarlığımızı ifade etmezsek nankör pozisyonu alırız. Nankör, Ekmek bilmeyen anlamına gelir. Ben kendi adıma Bakanımıza minnettarım, teşekkür ediyorum. ‘ dedi.

Muhalefet yönetimindeki büyükşehirlerde yaşanan kaynak israfı

Hükümetin tüm kaynakları halka hizmet yolunda kullandığı, muhalefetin ise Belediyelerde kaynakları heba ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, İstanbul’u en iyi bilenlerden biri yakın zamanda bir basın toplantısında not düştü: "Para bulamıyoruz ki İstanbul’da yatırım yapalım, bütçemiz yeterli değil." diyen Belediye Başkanı ne yapıyor? Tanıtım için 114 milyon para ayırıyor. 114 milyon! Böylesine kendisiyle çelişen bir yaklaşım.’ İfadesine yer verdi.

1915 Çanakkale köprüsü

Muhalefetin 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilerine tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bazıları şunu söylüyor: "Çetelere iş veriliyor." Ya, kendi arkadaşlarınıza hakaret ediyorsunuz, farkında değilsiniz. Bakın, 18 Mart’ta gittik, Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptık; Allah razı olsun, yapandan, katkısı olan herkesten. Ya, bu köprüyü yapan CHP’li bir müteahhit, milletvekilliği yapmış. "Çete." diyerek arkadaşlarınızı ilzam ediyorsunuz. ‘ dedi.

Aydemir’den muhalefete: ‘hazır değilsiniz’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, "İktidar olmaya namzet bir hâlimiz var." diyorsunuz ama yarın geldiğinizde mahcup olursunuz. Gelemezsiniz de yani öyle bir şey mümkün değil de göreceğiz Allah’ın izniyle. Çünkü samimi söylüyorum ki siz zihnen de bu işe hazır değilsiniz, kadro olarak da hazır değilsiniz. Tabii ki nitelikli isimler var, ben onları tenzih ediyorum, yanlış anlaşılmasın ama anlatımlarınızdan, aktarımlarınızdan hazırlıksız bir hâliniz olduğunu görüyoruz zaten.’ diye konuştu.

Aydemir 651 milyonluk tasarrufa dikkat çekti

e-Devlet projesiyle ikametgah sorgulamasından 651 Milyonluk tasarruf yapıldığını vurgulayan, ‘hizmet ehli olmak için kendinizi vatana hasretmeniz gerekir’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, muhalefete, ‘Görüyor musunuz? Bunlar bizimle oluyor. Uydu haberleşmede eşi, emsali olmayan noktala gitmişiz. Nasıl oluyor? Kadro nitelikliyse, bir de vatana kendinizi hasrediyorsanız olur.’ dedi.

Kargamış saldırısı ve muhalefetin yaklaşımı

Konuşmasında Gaziantep’in Kargamış ilçesine yapılan roketli saldırıyı telin eden Milletvekili Aydemir, muhalefetin saldırıyla ilgili değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Milletvekili Aydemir, ‘‘Karkamış’ta elim bir hadise yaşandı. Kitapsız, imansız, vicdansız, dinsiz PKK/PYD attı oradan roketi, bir evladımız ki sizin milletvekilinizin yeğeni -değil mi - şehit oldu öğretmenle beraber ve bunu değerlendirirken bir gazeteci, sözüm ona gazeteci... Gazeteci olduğum için onlardan da utanıyorum, samimi söylüyorum, isim açmıyorum da tiksinilecek şey. Rahmetli Attila İlhan’ın bir kaydı vardı "Bu ülkenin asgari yüzde 10 hain kontenjanı var." diyordu ya, bunu biraz daha çıkarmak lazım; rahmet olsun diyorum. Ya, bir gazeteci çıkıyor, üstelik de yaşı kemale ermiş birisi, diyor ki: "Misille kardeşim, bu bir misilleme; biz oraya gitmeseydik bu da olmazdı." Be kitapsız, İstiklal’deki hadiseye sen ne diyeceksin? Böyle bir şey olur mu? Bunlar sözüm ona şunu yapmaya çalışıyorlar: "AK Parti yıkılsın, Cumhurbaşkanımız gitsin, vatan yok olsun, bitsin." Böyle bir yaklaşım. Bakın, bunu milletimiz biliyor, milletimiz görüyor, milletimiz her şeyin farkında ve samimi söylüyorum ki müşteki hâli olanlar bile, varsayalım ki şu fiyat artışlarından yana mutazarrır bir hâli var insanların "Ya acaba..." gibi ikircikli bir düşüncede, şunları görünce bütün bütün, yeniden "Yahu, AK Parti olmazsa biteriz, Cumhurbaşkanımız olmazsa yok oluruz." noktasına geliyorlar. Bunları bizzat biz yaşıyoruz, görüyoruz ve göreceksiniz, yaşayacaklarınızı göreceksiniz. İnsan şunu yapar hiçbir şey olmasa: Bize yönelen bir saldırı var değil mi? Bunu bir kınayalım, saldırının adını koyalım; burada bile yoksunuz. Hizmetleri inkârda zaten mahirsiniz de hiç değilse kendi oturduğumuz zemini yok etmeye çalışanlar var. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den kürtlerin istismar edilmesine sert tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, ben burada altını çiziyorum, diyorum ki: Ben Erzurum Milletvekiliyim, Kürt kardeşlerimi çok yakından tanıyan birisiyim -Kürt’ü istismar edenler var, kitapsızlar- Kürt kadar vicdanlı, imanlı, bu vatana mensubiyet duyan başkası yoktur diye düşünüyorum. Onları istismar edenlere karşı bir duruşumuzun olması lazım, değil mi? Hadi hizmetleri görmüyorsunuz, yahu şu yıkım hareketine karşı müşterek hareket edelim; orada bile yoksunuz. Dolayısıyla bu bir büyük nakısadır, noksandır; bunun altını çiziyorum. ‘ dedi.

Aydemir tünel yatırımlarını gündeme taşıdı

Sunumunun son bölümünde Erzurum’la ilgili notlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘Pirinkayalar’a müteşekkiriz, hakikaten Erzurum-Artvin yolunu tünellerle donattınız, Pirinkayalar da çok özel oldu; Allah sizden razı olsun. Bir başkası: Kırık ve Dallıkavak için gayretinizi biliyoruz, çok yakın zamanda hayatiyet bulacak ama bizim için en mühim projelerden birisi de Palandöken Tüneli, biliyorsunuz; Tekman’ı Erzurum’a 39 kilometrelik bir mesafe hâline getirecek. ‘ dedi.

‘Erzurum’da 57 merkezde sorun çözüldü’

AK Parti Erzurum Milletvekili, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenle birlikte Bakan Karaismailoğlu’na ilettikleri bir sorunun anında çözüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım, yazın size Recep Akdağ Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’le geldik, talebimiz şuydu: Telefon çekmeyen yerler var, mahalleler var, köyler var. Allah razı olsun, 57 merkezde müzahir oldunuz, bir hâl yoluna girdi ama yetmedi, dahasını istiyoruz, burada da mutlaka ama mutlaka yardımcı olmanız lazım.’ diye konuştu.

Aydemir trafikteki ağaçlandırmaya dikkat çekti

Genel bazda, özellikle trafikte yaşanan bir soruna da işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Kavşak alanları; neresi olursa olsun oralarda bir ağaçlandırma yapılıyor. Şimdi, arabayla geçerken, ağaçlardan karşı tarafı göremiyorum ve ne oluyor? Kazalar o sebepten dolayı ciddi ciddi artış gösteriyor. Buna dönük, Ulaştırma Bakanlığının bir tahdit getirmesi mümkün müdür, belediyelerle görüşmesi mümkün müdür? Mutlaka bunu da ben özellikle dikkatinize sunuyorum. Bütçemiz inşallah bereketli olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. ‘ dedi.