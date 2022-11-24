AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Değerlerimizi nesilden nesle aktaran, bizi cihanda söz sahibi kılan kıymet ve hüküm temellerimizi koruyan, asırların idrakine milli duruş ve kıyamımızı belleten öğretmenlerimiz ‘Türkiye Yüzyılı’mızın da mimarları olacaklardır” dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Değerlerimizi nesilden nesle aktaran, bizi cihanda söz sahibi kılan kıymet ve hüküm temellerimizi koruyan, asırların idrakine milli duruş ve kıyamımızı belleten öğretmenlerimiz ‘Türkiye Yüzyılı’mızın da mimarları olacaklardır” dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘‘Dede Korkut’tan Şeyh Edebali’ye, Akşemsettin’den Molla Gürani’ye, Ahmet Yesevi’den Yusuf El Hacib’e, Mehmet Akif’ten Sezai Karakoç’a, yüksek Türk -İslam medeniyetine ruh ve yön veren, öğretileriyle ufuk çizen, İla’yı kelimetullah için devlet ebed müddet imanını diri tutan ruh mimarlarımız mübarek ecdadımızı minnet ve şükranla anıyoruz. ‘ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir, Şenay Aybüke Yalçın’dan Neşe Alten’e, Hüseyin Aydemir’den Mustafa Çağlar’a, Dilay Kerman’dan Necmettin Yılmaz’a, Ersoy Yorulmaz’dan Ragip Köse’ye, Nurullah Saraç’tan Ali Bulut’a ve son şehidimiz Ayşenur Alkan’a, tüm şehid öğretmenlerimizi rahmet niyazıyla yad ediyoruz.‘ dedi‘

‘İlk emri ‘oku’ olan inancın mensuplarıyız

Milletvekili Aydemir, ‘İlk emri ‘oku’ olan, ‘De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu anlar. ‘ ilahi emri tebliğ eden Yüce bir dinin; ‘Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz’ kaydını düşen mukaddes bir inancın; ‘“...Allah’tan, kulları içinde ancak ilim sâhibi olanlar (lâyıkıyla) korkar...”, “İşte Biz, bu misalleri insanlar için veriyoruz; fakat onları ancak âlimler düşünüp anlayabilir.”’ uyarısını yapan muazzez tebliğin muhataplarıyız’ vurgusunu paylaştı.

Milli şuur, islam ahlak ve fazileti

Milletvekili Aydemir, ‘‘De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.’ niyazını gönüllerine kazımış, dimağına raptetmiş, alimleri peygamberin mirasçısı olarak bilmiş, milli şuur içinde İslam ahlak ve faziletine erişmeyi hedef edinmiş Yüce Milletimiz, varlığını, dirliğini ve birliğini öğretmenlerimize borçludur. ‘ mesajını verdi.

Banarlı’nın irfan ordusu tarifi

Milletvekili Aydemir, ‘Mütefekkir Banarlı’nın, ‘Bizim irfan ordumuzun bütün muhterem ve fedakâr hocalarına ve talebesine düşen en büyük vazife, tam bir ilim haysiyeti ve ciddiyeti içinde, Türk ilim ve tefekkürüne tekrar milletlerarası değer kazandırmak, Türk çocuklarını böyle bir geleceğin asil namzetleri olarak ciddi ve milli bir terbiye içinde, çalışkan yetiştirmektir. Çünkü marif, bir milletin sonsuz ehemmiyet vermesi gereken en ciddi mevzuudur. Vatanperver ve kahraman ordu kuvvetleri başta olmak üzere, bir milletin ilim, teknik ve adalet müesseselerini, en iyi olarak, ancak mülkî ve askerî, ciddi bir maârif yetiştirir.’ kaydını paylaşıyoruz.’ dedi

Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin, ‘“Muallimim” diyen olmak gerekir, imanlı/Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı/Bu dördü olmadan olmaz. Vazife, çünkü büyük..’ berceste mısralarıyla tarif ve takdim ettiği öğretmenlerimiz, yine O’nun; ‘Allaha dayan saye sarıl hikmete ram ol/Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol’ diktesini gençlerimize bir yol haritası olarak sunmaya devam edeceklerdir. Öğretmenlerimizin coşkusunu paylaşıyor, onlara minnettarlığımızı iftihar ile kaydediyoruz. Darı Bekaya göçen tüm eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ niyazında bulundu.