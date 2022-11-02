AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alarak değerlendirmelerde bulundu, Erzurum’a değgin talepleri sundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alarak değerlendirmelerde bulundu, Erzurum’a değgin talepleri sundu.

Kişilikli, Asım Neslinde yer almayı hedefleyen, bilge ve kızıl elması olan bir gençlik vizyonuna sahip olduklarına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi diploma, diploma avcılığı, kariyer peşinde olan değil, kızıl elması olan gençliğin peşinde olduk. Böyle bir gayretimiz oldu ve geldiğimiz nokta da şükür ki mesafe aldığımızı gösteriyor. ‘ kaydını düştü.

Değerleriyle bütünleşen gençlik

Gençliğe yaklaşımlarında bilgiyi, tarihi ve kültürel birikim ve değerleri esas aldıklarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, bir bilim adamının, “Bilinmektedir ki bilgi için ilgi esastır. Bilgi bilinene bağlıdır. Bilinenin değişimiyle bilgi de değişmektedir. Kuşkusuz bilgi değişir ise bilenin konumu da değişir. Bilge olan ise bildiğinin farkında olandır. Bu süreçte son aşamaya erişmek kuşkusuz kolay olmasa da hedef olmalıdır.’ tespitini paylaştı.

Bilgiyi esas almak

Milletvekili Aydemir, ‘Yaptığımız her işte bilgiyi esas alırsak ve bilen insanları öne çıkarırsak mesafe almamız da kolay oluyor. İnsanları teşyi etmek, insanları onore etmek, yaptıklarını öne çıkarmak ve onlara teşekkür etmek ç ok çok önemli diye düşünüyorum, teşvik edici oluyor. Bilgiyi ve bilge insanları teşvik etmiş oluyoruz.’ ifadesini kullandı.

20 yılda çok büyük mesafeler aldık

‘Biz yirmi iki yıldır her saha da olduğu gibi spor sahasında da gençliğe dönük yaklaşımlarımızda da örnek olacak adımlar attık her sahada olduğu gibi.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi diploma peşinde olan değil, diploma avcılığı peşinde olan değil, kariyer peşinde olan değil, kızıl elması olan gençliğin peşinde olduk. Böyle bir gayretimiz oldu ve geldiğimiz noktada şükür ki mesafe aldığımızı gösteriyor.’ diye konuştu.

Sporun tabana yayılması

Türkiye’nin sporun tabana yayılmasında tarihi bir süreç yaşadığı, hemen hiç kimsenin hayal bile edemediği gençlik yatırımlarının hayata geçirildiği, artık spor tesislerinin metropollerde değil Anadolu’nun en ücra köşesinde bile yükseldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ’Bakın, yatırımlardan bahsediyoruz. Değerli Bakanım çok ayrıntısıyla yatırımları anlattı. Ben bir kıyas yapmak istiyorum. Burada Doğu Anadolu’dan milletvekili arkadaşlarımız var. Doğu Anadolu’yu bırakalım, batıdan, batının böyle en uç noktasında olan illerdeki milletvekillerimiz de bilirler ki daha önce spor tesislerinde çok nakıs bir hâlimiz vardı, sıkıntı yaşardık. Şimdi köylerde bile özelliği olan spor tesisleri yaptık. Ben açık söylüyorum: Bizim ücra ilçelerimizde, çok uçtaki ilçelerimizin köylerinde bile futbol sahaları yapmışız. Çok nitelikli stadyumlar yaptık, çok nitelikli, çok kaliteli.’ dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Sunumunda uyuşturucu ile mücadeleye değinen Milletvekili Aydemir, Yerel Yönetimler kaydında da gençleri uyuşturucu ve bağımlılık konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini, muhalefet yönetimindeki Belediyelerin bu konuda geri kaldığını belirterek Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bilgilendirme ve mücadele çalışmalarını örnek gösterdi.

Aydemir erzurum büyükşehir çalışmalarını örnek verdi

Milletvekili Aydemir, ‘Uyuşturucu bir bela, bir musibet; hep beraber bunun üstesinden gelmemiz lazım, evlatlarımızı o cendereden çıkarmamız lazım ama bu arada yapılanları da mutlaka söylemek lazım. Biz uyuşturucuya karşı çok yoğun bir mücadele veriyoruz ama bu dert bütün dünyanın derdi. Özellikle şu iletişim kanallarının artması, internet zemininin çok böyle yaygın hâle gelmesi gençlerimizi maalesef bu noktaya da sürüklüyor. Hep beraber gayret etmek durumundayız. Sadece iktidarın mesuliyetinde değil ki bu, hepimizin sorumluluğunda. Şimdi, iktidarı sadece biz ifade etmiyoruz. İstanbul’da yerel iktidarı kim ifade ediyor büyükşehir bağlamında? CHP. Ne gayreti var? Ankara’da ne gayreti var? Koyalım bunları. Biz şunları, şunları yaptık diyelim. Bakın, ben Erzurum için söyleyeyim: Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bu konuda çok ciddi eğitici yayınları var, eğitici seminerleri var, gayretleri var gençleri toplayıp da bunlara dönük, yani o cendereye düşmüş gençlerimizi oradan çıkarmak için çabaları var. “Siz ne yaptınız?” diye sordu.

Muhalefete tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Bir de dönüp bu suali tevcih etmek lazım kendi kendimize, yapmıyorsak sadece tenkitle yöneldiğimizde sözümüzün hiçbir anlamı kalmıyor, hükmü kalmıyor. Muhalefet bugüne kadar söyledikleriyle hep çelişir hâle geldi, o yüzden de söylediklerinin bir kıymeti harbiyesi olmadı, karşılık bulmadı ve ısrarla hep altını çizdik ki lütfen, biraz da bu zaviyeden bakın. Yani neyi söylüyorsunuz, neyi not düşüyorsunuz, bir önce kendinize bakın, bakmak lazım.’ dedi.

‘Böyle bir kitapsızlık olabilir mi?

Bir HDP Milletvekilinin ‘bir ilde ülkücüler Kürt olduğu için öğrencilere saldırdı.’ ifadelerine sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Böyle bir vicdansızlık olabilir mi, böyle bir kitapsızlık olabilir mi? Ben bugüne kadar hiçbir ülkücünün - bakın, çok açık söylüyorum - Kürt diye, sadece Kürt diye bir başkasına tepki koyduğuna şahit olmadım bu yaşıma kadar. Asla böyle bir şey yok, o kendi kafasındakini koyuyor. Ben de diyorum ki Üstelik kendisi de hekim. Olması gereken nedir? Hakikati aktarmaktır. O aslında öyle olsun diye düşünüyor “Keşke öyle olsa, olsa da karışsa.” diyor. Kardeşliğimize, birliğimize halel gelsin, zarar gelsin diye uğraşıyor. Buradan hep beraber uzak durmamız lazım Böyle b ir hâl olur mu?’ diye konuştu.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Bir başka HDP Milletvekilinin “Amedspor’un deplasman maçlarına taraftar alınmıyor.” iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Dünyadan haberi yok. Ne adına söylüyor? Sadece karıştırma adına. Ben Erzurumspor’un taraftarıyım, İstanbulspor maçına gittim. Şampiyonluk maçı, bizden hiçbir taraftar alınmamıştı yani 5 -10 kişi maçı seyrettik. Öyle bir uygulama zaten var ama onun kafasında bölücü anlayış olduğu için onu serpiştiriyor. Buradan uzak durmak lazım.’ dedi.

‘Yurtlar bizim şeref levhamız’

‘Keşke sözümüz hakikat olsa, tek odun gibi olsa. Hakikat değil, ona itiraz ediyoruz. Biz tashih yapıyoruz, düzeltme yapıyoruz. ‘ sözleriyle sunumunu sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bir başka şey daha söyledi; “Efendim, yurtlarda böcek varmış.”. Yurtlar bizim şeref levhamız. Elhamdülillah, geldiğimiz nokta da neredeyse noksanı kalmadı, yüzde 97 öğrenci yerleşmiş, çok sayıda boş yer var şu anda. Öyle şey olur mu? Konuşalım ama hakikatleri konuşalım. Karşılıklı doğruları aktaralım, bölme adına, yıkma adına bir söylemimiz olmasın; ben bu anlamda söylüyorum.’ ifadelerini kullandı.

‘Kürt Türk kardeştir’

Milletvekili Aydemir, ‘Bu ülkenin Kürt’ü, Türk’ü neyi varsa hepsi kardeş. Millet adına yürek koymak, yürek adamak mühim olan bu. Bunu yaptığımız zaman hizmet isteyelim, noksanları söyleyelim’ vurgusunu paylaştı.

Aydemir’den Erzurum talepleri

Milletvekili Aydemir sunumunun son bölümünde Erzurum ve ilçeleriyle ilgili talepleri aktardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenerek güncelleştirilen Kazım Karabekir Stadyumunun artık ihtiyaca cevap vermediğini, Erzurum için yeni bir stadyum projesi geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kazım Karabekir stadyumu elli küsur yıllık stadyum, artık ihtiyaca cevap vermiyor. Sizden bizim talebimiz kış şartlarına uygun, mütekâmil bir stadyum yapmanız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe hakikaten yüreğini koyduğunu biliyoruz. Kapalı spor salonuyla ilgili ben biliyorum ki sizin zaten girişiminiz var, gerekeni yapacaksınız. ‘ dedi.

Aydemir talepleri sundu

Milletvekili Aydemir, ‘Onun dışında da Erzurumlular adına talep ediyorum; Pazaryolu’nda gençlik merkezi, mahalle tipi spor salonu, mahalle tipi sentetik yüzeyli futbol salonu lazım. Olur’da sentetik yüzeyli futbol sahası lazım; Şenkaya’da spor salonu, mahalle tipi. Karaçoban ilçemizde mahalle tipi spor salonu, gençlik merkezi, yine mahalle tipi; Karayazı ilçemizde gençlik merkezi, mahalle tipi sentetik yüzeyli futbol sahası, Köprüköy’de spor salonu yapılmasını talep ediyoruz. ‘ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanımıza ve kadrosuna minnettarlığımın altını çiziyorum. Allah razı olsun. Bakanımızla ilgili daha önce burada bir şey söylemiştim, “Helali haramı bilen bir insan.” demiştim. Bakan Bey, tevazunun zirvesinde bir insan; yapar ama yaptığını ifadeden de imtina eder, açılış bile yapmayan bir yaklaşımı var. İşte, bütçede geldi, bir paylaşım yaptı. Onun dışında hiç görüyor musunuz? Genç bir insan. “Beni görün, beni duyun. Adım duyulsun, namım yürüsün .” kabilinden bir şeyini gördünüz mü? Sadece icraat yapıyor; Allah razı olsun. Bütçe hayırlı ve uğurlu olsun’ ifadeleriyle temennilerini aktardı.