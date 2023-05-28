AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Köksal Toptan İlkokulunda oyunu kullanırken, Saffet Bozkurt ise Ereğli İlçesinde oyunu kullandı.

AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt oylarını kullandı. AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Köksal Toptan İlkokulu’nda oyunu kullanırken, Saffet Bozkurt ise Ereğli İlçesinde sandığa giderek oyunu kullandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Avcı, "Öncelikle tabii on dört Mayıs’ta bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimde görüyoruz ki aziz ve asil olan Türk milleti AK Parti’mize, Cumhur İttifakımıza teveccüh gösterdi ve bu anlamda parlamentodaki salt çoğunluğun üzerinde bir adetle milletvekilliği seçimlerini gerçekleştirdik. Tabii cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün buradayız. Bugün yirmi sekiz Mayıs tarihi bir gün bizim için. Bugün milletimiz cumhurbaşkanına, liderine karar verecek. Yani ülkemizin bizim iddiamız var. Türkiye yüzyılını hazırlamak gibi. Zonguldak’ı bu yüzyıla, gelecek yüzüne hazırlamak. Onun inşaatını, ihyası anlamında gayret göstermek anlamında. Biz inanıyoruz ki acıyız, asil ve necip Türk milleti. Bu seçimde de kendi iradesini ortaya koyacak" ifadelerine yer verdi.