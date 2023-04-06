VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’ın 500 kilometre hinterlandında 6 ülke bulunduğunu hatırlatarak, “Sahip olduğumuz avantajlarımızı katma değere dönüştürmek için Van’ın bütün dinamikleri ortak bir paydada buluşmalıdır” dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ve aziz hemşehrilerinin desteği ile milletvekili seçildiğini belirterek, “Milletvekili olarak ülkeme ve kadim şehrimize hizmet etmek nasip oldu. Milletvekili olarak görev yaptığım bu dönem zarfında siyaseti; ekâbir, böbürlenen, buyuran, bağıran bir alan olarak görmedim. Tam aksine değer veren, dinleyen ve çözüm üreten bir anlayışla halkla içi içe oldum. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ şiarıyla hizmet etmeye, layık olmaya çalıştım. İşsizliği azaltmaya ve göçü önlemeye yönelik kentimize yeni yatırımlar kazandırarak muvaffak olmaya gayret ettik. Erciş ve Van’da yeni OSB’ler kurduk, cazibe merkezleri programıyla ilçelerimizde yeni fabrikalar yükseliyor. Bu sayede buralarda aş ve iş olacak. Van’ın işsizlik problemi bir nebze olsun çözülmüş olacak. Van’ın üretim altyapısını güçlendirmek gayesi ile milletvekili arkadaşlarım, teşkilatlarımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımız ile birlikte ahenk içinde çalıştık, Allah nasip ederse şevk ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Van özel bir şehirdir”

Van’ın özel bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Arvas, şöyle devam etti:

“Bizler üzerinde yaşadığımız şehrin farkında olmalı, tarihini, geçmişini, üzerinde yaşamış insanları, kültürleri, medeniyetleri tanıyarak ibret almalı ve bize miras olarak bırakılan şehrimizi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere taşımalıyız. Dünyanın en güzel şehri Van’da yaşamanın ayrıcalığını farkındalığa dönüştürerek anlamlandırmalı ve doya doya yaşamalıyız. Van, Türkiye’nin rekabet üstünlüğünün olduğu Orta Asya, Ortadoğu, Kafkaslara en yakın şehirlerinden biridir. Henüz İstanbul ve Ankara başkent değilken önemli bir medeniyete başkentlik yapan Van, dünyanın en kadim yerleşim alanlarından biridir. Anadolu’nun Asya’ya açılan kapısı olan Van, 500 kilometre hinterlandında bulunan Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi 6 ülkeye ulaşabilecek mesafededir. Sahip olduğumuz avantajlarımızı katma değere dönüştürmek için Van’ın bütün dinamikleri ortak bir paydada buluşmalıdır. Bölgemizde terör kaynaklı empoze edilen kimlik siyaseti ile yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı acıları ve geri kalmışlığı hep beraber yaşadık, tecrübe ettik. Huzur ve güvenliğin tesis edildiği bugünlerin kalıcı hale gelmesi için hemşehrilerimizin sağduyulu davranması, teröre ve şiddete set olması gerekmektedir. AK Parti milletin yüreğinde doğdu, halkın arasından çıktı. Ülkeyi aydınlığa kavuşturdu. Türkiye’nin ufkunu karartmış siyasi parti ve anlayışları bugün tekrar siyasi arenaya çıkmış algı yönetmeye çalışıyor. Ama inşallah hep birlikte 14 Mayıs’ta bunları memleketin yakasından söküp atacağız.”

“Van ile Ankara arasında güçlü bir köprü oldum”

Söz verdiği gibi evini ve ailesini Ankara’ya götürmediğini hatırlatan Abdulahat Arvas, “Haftanın üç günü Meclis’te genel kurul ve komisyon çalışmalarına katıldım, geriye kalan dört günü Van ve ilçelerinde sahada çalıştım. Hiçbir fark yapmadan tüm hemşehrilerimizin makul bütün taleplerini ilgili kurumlara ileterek yardımcı olmaya çalıştık, toplumsal konular ve projeler konusunda hassasiyet göstererek hemen hemen her hafta bakanların kapısını çaldık. Van adına talep ettik, takipçisi olduk. Bu dönemde Ankara’da kentin iş ve yatırım imkanlarını tanıtarak ve bölgeye kaynak çekilmesine gayret ettik, belediye başkanlarımızla elbirliğiyle yerel ve kırsal kalkınma faaliyetlerine destek verdik” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi büyütmeye devam edeceğiz”

Van’ın evlatları ile Türkiye’nin yeni yüzyılını birlikte inşa edeceklerini söyleyen Arvas, “14 Mayıs’ta güvenli, huzurlu, müreffeh bir şehrin yolunu açacağız. Türkiye siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran AK Parti olarak Van’ı kalkındırmak, hemşehrilerimizi müreffeh hâle getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, şehrimizi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Van’ı katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz”

Elbirliğiyle ilçelerin ve şehrin katma değerini arttırdıklarını da dile getiren Arvas, “Gelişmekte olan şehrimizin potansiyelini projelendirerek yeni yaptırımlarla Van’ın pazar payını arttırdık. Yeni kurumlar ve tesisler ile sanayi, tarım, ulaşım, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında şehrimizin alt yapısını güçlendirdik, istihdam imkanları oluşturduk. Yeni yüzyılın başında kadim şehrimiz Van’ı; tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için; Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Erciş Organize Sanayi Bölgesi, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi, Erciş Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgelerinin resmi kuruluşları tamamlandı. Saray Küçük Sanayi Sitesi, Başkale Küçük Sanayi Sitesi, Bahçesaray Küçük Sanayi Sitesi, Çatak Küçük Sanayi Sitesi faaliyete başladı. Gürpınar Tekstil Fabrikası, Gevaş Ayakkabı ve Tekstil Farikası, Muradiye Tekstil Fabrikası tamamlanarak yüzlerce istidam sağlandı. Özalp Tekstil Fabrikası inşaatı tamamlandı, 500 kişilik istihdam sağlanacak. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü kuruldu. Dört ili kapsayan bu stratejik kurum, cumhuriyet tarihimizin en önemli yatırımlarından biri olup, bu merkez ile Van Gölü ve Zap havzalarının talihi değişecek tarımsal üretim ve verim artacak. Tarsim Bölge Müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği gibi stratejik kurumlar kuruldu. Van’ın yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesi ile ilgili çalışmalarımız sonuç verdi. Van’da güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi ile ilgili yatırımlar hızla arttı. Tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık, eğitim, ulaşım gibi diğer alanlarda beş yıllık dönemde yaptığımız tüm çalışmalarımızı ‘Benim Şehrim Van’ adı altında kitaplaştırarak teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve kıymetli hemşehrilerimiz ile paylaştık, hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık, iltifatlarına mazhar olduk. Enerji kaynağım şehr-i Van’a ve kıymetli hemşehrilerimize ihlas, gayret ve samimiyetle hizmet ettik. Van hepimizin ortak paydası olup, daha fazlasını hak ediyor. İnşallah AK Parti’nin hizmet ve eser siyaseti ile istikrarı devam ettirip, Van’ı hak ettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.