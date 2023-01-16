AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2023 yılı yatırım programında Van’a 5 yeni gölet yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2023 yılı yatırım programında Van’a 5 yeni gölet yapılacağının müjdesini verdi.

Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün gayretiyle su konusundaki çalışmaların son birkaç yılda artığını söyledi. Arvas, “2020 yılı öncesinde sadece 6 adet gölet mevcut iken, bugün itibariyle yatırım programı dahil 19 adet gölet ve sulaması ile yaklaşık yüzde 200’lük bir artış sağlanmıştır. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün teklif ettiği ve DSİ Genel Müdürlüğünün de olumlu değerlendirdiği; İpekyolu Karagündüz göleti ve sulaması, İpekyolu Barkaçlı göleti ve sulaması, Saray Örenburç göleti ve sulaması, Gürpınar Elaçmaz göleti ve sulaması ve Gevaş Kuşluk göleti ve sulaması projeleri 2023 yılı yatırım programına alındı. Güncel maliyetle toplamda 1 milyar 150 milyon TL’ye mal olacak bu önemli süreci milletvekillerimiz ve Van Valimiz ile birlikte takip ederek muvaffak olduk. Söz konusu projelerle yaklaşık 21 bin dekar mümbit arazi su ile buluşacak, 20 kişi ise fayda sağlayacaktır. Su, tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor, sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Bu nedenle suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına vesile oluyor. Bu dönem suyun gücünü toprakla birleştirmek için yoğun çaba harcadık. İnşallah bundan sonra da bütün imkanları seferber ederek bu yöndeki çalışmalarımızı elbirliğiyle devam ettireceğiz” dedi.

Tarımsal üretimin artmasının gıda güvenliğinin sağlanması için de önem arz ettiğini söyleyen Arvas, “2022 yılında işletmeye açılan Yeni Emek göleti ve sulaması ile Beyaztaş göleti ve sulamasının toplam 4 bin 870 dekar alana sulama imkân sağlayacak olup, toplamda 150 milyon TL’ye tamamlanmıştı. Yine yapımına 2019 yılı itibariyle başladığımız ve 2023 yılı yatırım programında bulunan İpekyolu Ortanca, Erçek Baklatepe, Gevaş İkizler, Özalp Gültepe, İpekyolu Ağzıkara, Tuşba Yemlice gölet ve sulama projeleri ile yaklaşık 20 bin dekar arazi sulama imkanına kavuşacak, toprağın verimi artacaktır. Tarım şehri olan ilimizde verimi arttıracak, çiftçimize kazandıracak yatırımlar noktasında bütün ilgili bileşenlerle güçlü bir sinerji oluşturarak her yıl göletlerimizin sayısını inşallah arttıracağız. Çünkü sulanabilir tarım alanlarının artması tarımsal hasıla açısından önem taşıyor. Aynı zamanda tarımsal üretimin artması gıda güvenliğinin sağlanması için de önem arz ediyor. Bizimde amacımız küresel ısınma, kuraklık ve nüfus artışı gibi parametreleri dikkate alarak sulanabilir alanları çoğaltmak, dekar başına verimi yükseltmek ve üreticinin karlılığını arttırmaktır. Stratejik öneme sahip gölet ve sulamaların ilimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, projelere emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, bizi kırmayarak taleplerimize onay veren Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanımıza Van adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.