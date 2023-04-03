Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem yasama çalışmaları hakkında kamuoyuna değerlendirmelerde bulundu.

Yasama organı olarak ifade edilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin bir araya gelerek sorunlara çözüm üretmek için toplandıklarını belirterek, “Dolayısıyla milletvekili olarak asli görevimiz, üyesi olduğumuz TBMM’nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu yükümlülük gereği, kamu yararı, kamu düzeni ve toplumsal menfaatleri gözeterek kanun yapmak, değiştirmek veya kaldırmak, bütçe kanunu tasarılarını görüşmek, milletlerarası antlaşmaları onaylamak gibi faaliyetlere katılmak zaruridir. Bu zaruretin gereği olarak seçildiğim ilk günden itibaren Meclis çalışmalarına katılmaya özen gösterdim. Beş yıllık bu dönemde evimi ve ailemi Ankara’ya taşımayarak, genel olarak yasama faaliyetlerinin olduğu haftanın 3 günü Ankara’da, geriye kalan 4 gün Van’da hemşehrilerim ile el ele, gönül gönüle oldum. Fedakâr ve gayretli teşkilat mensuplarımız ile yaptığımız çalışmalarla toplumda her sözü dinledik, her gönülü yokladık, hemşerilerimizin beklentileri ve talepleri konusunda Van ile Ankara arasında köprü olduk. 27. Yasama döneminde hükümetimiz tarafından TBMM’ye sunulan 27 kanun teklifine imza vererek genel kurulda görüşülmesine ve kabul edilmesini katkı sağladım” dedi.

“Millet, mecliste can bulur”

Meclisin yasama ve denetim faaliyetleri bakımından verimli bir yasama dönemi geçirdiğini dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

“27. dönemde ülkemizin ve milletimizin sorunlarının çözümü için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler birer birer hayata geçirildi. AK Parti siyasetinde genel kaide önce millettir. Erdemliler hareketi ile başlayan bu davada siyasetçi kendi canını düşünmez, bu anlayıştan saparak nefsine yenik düşenlerin savrulduğu yer ayan beyan ortadadır. AK Partinin siyasi geleneği Şeyh Edebali’nin en güzel şekilde ifade ettiği ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesi üzerine inşa edilmiştir. İnsanına değer vermeyen, insanını öteleyen, dışlayan, vatandaşları arasında fark yapan, kendini vatandaşına karşı koruma altına alan bir devlet, hizmet üretemez, hakları güvence altına alamaz, ülkeyi büyütemez ve refahı tesis edemez. Bu şiarla 3 Kasım 2002’den buyana olduğu gibi bu dönemde de milletimizin talebi hiç kuşkusuz pusulamız oldu. AK Parti hükümetlerimiz döneminde yapılan köklü reformlar, sivilleşme ve demokratikleşme hamleleri neticesinde sessiz bir ihtilal gerçekleştirildi. Yılların birikmiş sorunları bertaraf edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetimiz tarafından büyük bir cesaretle geleceği yeniden tasarlayacak birçok tarihi düzenleme yapıldı. Bu hafta itibariyle cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini tamamlıyoruz. Bu dönemde, ülkemizin yıllardır gündeminde olan konular, milletimizin beklentileri istikametinde çözülmüştür. 1982 Anayasası ile getirilen, milletvekili seçimlerinde uygulanan yüzde 10 seçim barajı, yüzde 7’ye düşürüldü. Askeralma kanunu ile yeni bir askerlik sistemi getirilmiş, yeni düzenleme ile askerlik süresi 6 aya düşürülmüş, bedelli askerlik sürekli hale getirilmiş, yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 ve öncesi olanların emekliliğini teminen aranan yaş şartı kaldırıldı. Her toplum kesiminin, esnafın, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, mali durumunu iyileştirmek, hayatını daha da kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldı. Yaklaşık 900 bin küçük esnafı ilgilendiren, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüğü kaldırıldı. 1994 yılından beri ele alınmamış olan ek gösterge sistemi ile yaklaşık 5.3 milyon memur ve memur emeklisinin mali haklarında önemli artışlar sağlandı. Şartları tutan öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseltildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler için kariyer basamakları oluşturuldu. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilerek öğretmenlerimizin mali haklarından önemli artışlar sağlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilen, yaklaşık iki yüz bin öğrenciye yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanındı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencinin, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silindi. Avukatların mesleklerinin ilk beş yılında, baro keseneğinin yarı oranında alınması düzenlemesi getirildi. Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlara Yeşil Pasaport verilmesi imkanı tanındı. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışanların da avukatlık stajı yapabileceklerine dair düzenleme yapıldı. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alındı. Kadına karşı belirli suçların işlenmesi halinde ceza artırıldı. Israrlı takip fiilleri, müstakil suç olarak düzenlendi. Hayata geçirilen düzenlemelerle yıllardır, devlette muhatap bulamadıklarını ifade eden Alevi vatandaşlarımızın talebi istikametinde; İmar planlarında Cemevlerine yer ayrılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Cemevlerinin kullanma ve içme sularından ücretsiz yararlanması imkanı getirildi. Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanması sağlandı. Brüt asgari ücret ve asgari ücrete tekabül ücretler gelir vergisinden istisna edildi. 2022 yılı başında en düşük emekli aylığını önce 2.500 Türk Lirasına, daha sonra 3.500 TL, 5.500 TL yükselttik. Şimdi de bu miktarı 7.500 TL yükseltildi. Muhtar ödenekleri net asgari ücret tutarına çıkarıldı. 40 binin üzerindeki güvenlik korucusunun en düşük emeklilik maaşını da 7.500 TL çıkarıldı. Çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edildi. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı. Elektrik tüketim bedeli üzerindeki yüzde 2’lik TRT payı kaldırıldı. Ehliyet affı getirildi. Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen, kamu alacakları yeniden yapılandırıldı. 85 milyon vatandaşımıza yönelik yapılan düzenlemeler, milletimizin bugününü, dünden daha iyi yapma anlayışı ile gerçekleştirilmiştir. İnsan birey olarak doğar ancak toplum olarak yaşar. AK Parti Hükümetlerimizde bireyin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığını geliştirmek için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. İnşallah yeni dönemde de aziz milletimiz ve kıymetli hemşerilerimizin duası ve desteği ile AK Parti, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük bir heyecanla hizmet etmeye devam edecektir.”