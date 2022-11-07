AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Muradiye ilçesinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Muradiye ilçesinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine gelen Milletvekili Arvas, ilk olarak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ile bir araya geldi. Ardından gençlik merkezi ve kapalı spor salonunun yapılacağı alanda inlemelerde bulunan Arvas, daha sonra Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret ederek, yeni açılan anaokulunda öğrencilerle buluştu.

İlçedeki doğalgaz çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Arvas, son olarak kısa süre sonra faaliyete girecek olan Muradiye Tekstilkenti ziyaret ederek firma yetkilisinden bilgi aldı.

Milletvekili Arvas’a Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da eşlik etti.