AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçim sürecine rağmen bugüne kadar başarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Örnek bir milletvekili olarak AK Parti Genel Merkezine taahhüt ettiği ve seçmene söz verdiği şekilde evini ve ailesini Ankara’ya taşımayan Arvas, haftanın dört gününü seçim bölgesi Van’da siyasi çalışmalarına ve vatandaşa ayırıyor, geriye kalan üç günü de yasama sorumluluğu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunuyor. Beş yıldır büyük bir özveri ve gayret ile AK Parti teşkilatları eşliğinde Van’ın tüm ilçelerinde etkin bir çalışma yapan Milletvekili Arvas, dönemin sonunda gayreti, mütevazi kişiliği, toplumsal konulara duyarlılığı ve hizmet esaslı yaptığı siyaset ile Van’a kazandırdığı onlarca eserle anılıyor.

Hafta sonu Muradiye ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren Milletvekili Arvas, açılmasına öncülük ettiği ve takipçisi olduğu Muradiye Tekstil Fabrikasında incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Muradiye Kaymakamlığının işbirliği ile başlatılan ve ilk etapta 100 kişinin istihdam edildiği Muradiye Tekstil ve Hazır Giyim Üretim Projesi, Çalışan ve Üreten Gençler Programı bünyesinde destelenerek hizmete açılmıştı.

Daha sonra ziyaretlerine Erciş ilçesinde devam eden Milletvekili Arvas, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Akademisyenler; Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerimizle Buluşuyor” adlı eğitim konferansına katıldı. Ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ve teşkilat üyeleri ile birlikte Çimen ve Karatavuk mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Arvas, çalışma programı çerçevesinde Çimen Semra Kaş İlkokulunda minik öğrencilerle buluştu. Erciş Belediyesi tarafından Karatavuk Mahallesi’nde yapılmakta olan parke taşı yol yapım çalışmalarını da inceleyen Arvas, mahalle sakinleri ile yapılan toplantıya katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Milletvekili Arvas, “Çözüm odaklı bu programlar, var olan problemlerin çözümüne katkı sağlıyor. Sorunların dinlendiği, gönüllerin yoklandığı samimi bir ortamda beklentiler ve talepler karşılıklı istişare ediliyor. Mülki idare amiri ve belediye yetkilisinin de hazır bulunduğu bu tür toplantılarda neler yapılabileceği yerinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bizzat yerinde duyma ve görme fırsatı bulduğumuz eksiklikleri kaymakamımız ve ilgili kurumlar planlıyor, ilçe başkanımız da takipçisi oluyor. Tüm ilçelerimizde belli periyotlarla yaptığımız bu çalışma metodu problemlerin çözümünü kolaylaştırıyor, aynı zamanda motivasyonumuzu da arttırıyor” dedi.

“AK Parti döneminde siyaset; buyrulan, bağırılan bir alan olmaktan çıktı” diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dinleyen ve çözüm üreten bir alan olarak icra edilmeye başlandı. Millet devlet içindir yerine devlet millet içindir anlayışı hâkim kılındı. Ülkemizde ve bölgemizde eskiye özlem duyan, ayrıştıran, ötekileştiren ve geri kalmışlığımıza sebep olan siyasi zihniyet önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı ile vücut bulmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için işbirliği içine girmiştir. Yaklaşık yirmi yıldır her alanda sağlanan kazanımların heba edilmemesi için Van halkı inşallah 14 Mayıs’ta onlara hak ettiği cevabı sandıkta verecektir. Bugüne kadar AK Parti çözüm odaklı yüksek performansla irtifa kazanırken, muhalefet umut yerine hep kaos üretti. Recep Tayyip Erdoğan zıtlığı üzerinden düşük düzeyli siyasi çıkar ve menfaat ilişkisi üzerinden bir araya gelenler asla muvaffak olamayacaktır. Beş yıldır hemşehrilerimizin talebi pusulamız oldu. Bu zaman zarfında yaptığımız bütün çalışmalarımızı hazırladığımız ‘Van İçin Yürekten’ adlı kitapla sizlerle paylaştık. Bu dönemde hep birlikte yaptığımız yatırımlarla şehrimizin önünü açtık, üretim altyapımızı güçlendirdik. İnşallah bu seçimlerde de sizden alacağımız güç ve destek ile birlikte kazanacağız, Van’ımızı geleceğe birlikte taşıyacağız” diye konuştu.