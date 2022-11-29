Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilciliğinin açılması için daha önce taleplerinin olduğunu belirterek, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinde müjdesini vermesiyle Van’ın önemi daha da artmış olacaktır” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilciliğinin açılması için daha önce taleplerinin olduğunu belirterek, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinde müjdesini vermesiyle Van’ın önemi daha da artmış olacaktır” dedi.

Açıklamada bulunan Milletvekili Arvas, “Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları”nın yurtiçinde dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan kentlerde bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile açılabildiğini söyledi. Arvas, “Yönetmenlik gereği irtibat bürolarının görevleri kurumsal işbirliği, yabancı temsilcilik ve yabancı heyetler ile kamu diplomasi, eğitim ve diğer konularla ilgili başlıklar altında belirtilmiştir. Sınır kenti olan şehrimizde açılacak olan Dışişleri Bakanlığı temsilciğiyle Van’ın önemi daha da artmış olacaktır. Dünya üzerindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olan Van, günümüzde halen yaşam alanı olarak kullanılan ender şehirlerden biri olma özelliği taşımaktadır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının nedeni şüphesiz jeopolitik ve jeostratejik konumu ile yakından ilgilidir. Van bugün Türkiye’nin ve Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı konumundadır. Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın kesiştiği bölgede yer alan şehrimiz, sahip olduğu stratejik konum itibariyle İran, Irak ve Azerbaycan’la yapılan ticarette önemli bir üs konumundadır. Yaklaşık 500 kilometre hinterlandında bulunan Irak, Suriye, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerin pazarlarına yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağladığı ulaşım kolaylığı nedeniyle etkileşimi yüksektir. Bu nedenlerle Van bölgesinde dış politika açısından önemli bir merkezdir. Dışişleri Bakanlığı Van İrtibat Bürosu vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yeriyle temas kurmak artık mümkün ve daha kolay hale gelecektir” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Bürosunun Van’da açılacak olması nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Van halkı adına teşekkür etti.