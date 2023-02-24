ADIYAMAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 11 ilde tüm vatandaşların bir yıl içinde güvenli yuvalarına kavuşacağını söyleyerek, “Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın sözüne itibar ediyor ve güveniyor. Kendilerini bu süreçte yalnız ve sahipsiz bırakmayacaklarını biliyorlar” dedi.

ADIYAMAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 11 ilde tüm vatandaşların bir yıl içinde güvenli yuvalarına kavuşacağını söyleyerek, “Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın sözüne itibar ediyor ve güveniyor. Kendilerini bu süreçte yalnız ve sahipsiz bırakmayacaklarını biliyorlar” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, günlerdir depremin en çok etkilediği Adıyaman’da vatandaşları ziyaret ederek acılarına ortak oluyor. Depremin etkilediği Kahta ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte mahalle ve köylere, çadır kentlere, devlet hastanesinde tedavi gören hastalara ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü kent merkezindeki esnafa ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Milletvekili Arvas, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Bütün Türkiye’nin kavli ve fiili dualarla destek olduğunu ifade eden Arvas, devletin bütün imkan ve kabiliyetiyle seferber olduğunu, tüm çalışmaların hızlı ve planlı bir şekilde yürütüldüğünü anlatıyor.

Deprem bölgesindeki müşahadelerini paylaşan Van Milletvekili Arvas, “Kahta ilçesinde ziyaret ettiğimiz birçok vatandaşımız özellikle Adıyaman şehir merkezinde ailesinden ve çevresinden yakınlarını kaybetmiş, evi veya iş yeri hasar görmüş olmasına rağmen, halkın kendine has bir tavır ve vakar ile bu badirenin de üstesinden geleceğiz inancı var. Tabi deprem felaketi ile yaşadığımız acı bizi Adıyaman’da bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik ruhu ile inşallah biz birbirimizi iyileştireceğiz. Kahta AFAD Koordinasyon Merkezi; yardımların ulaştırılması, her türlü ihtiyacın ivedilikle karşılanması, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi amacıyla başarılı bir koordinasyon ve işbirliği yürütmektedir. İlçe Kaymakamı başkanlığında tüm kamu amir ve çalışanları ile Kızılay ekipleri 24 saat esaslı hizmet vermektedir. Millet olarak bizi güçlü kılan, böylesi afetler karşısındaki dayanışma seferberliğimizdir. Dini mübini İslâm’ın, yardımlaşma ile ilgili emir ve prensiplerinden doğan vakıf kültürümüz, yüz yıllardır birlik ve beraberliğimizi diri tutmaktadır. Yaşanan deprem felaketinin ardından, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bölgede çalışan gönüllülerin ve aziz milletimizin ortaya koyduğu çaba ve üstün dayanışma, depremzede vatandaşlarımız için bir güç ve direniş kaynağı olmuştur. Yüce Allah milletimize bu tür afetleri ve çaresizliği bir daha yaşatmasın. Van’da, Malatya’da, Elazığ’da ve İzmir’de depremlerin aldığı canlar, açtığı yaralar, bıraktığı deriz izler hala yüreklerde tazeyken, yaşadığımız bu büyük felaket bizi yasa boğdu, bütün acılarımız bir kez daha kanadı” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın sözüne itibar ediyor ve güveniyor”

Depremin ilk anından itibaren bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

“Adıyaman’da uygun alanlarda oluşturulan çadır kentler; sağlık, hijyen ve güvenlik şartları dikkate alınarak kurulmaktadır. Bugüne kadar Adıyaman genelinde 45 bin 852 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Adıyaman ve depremin etkilediği diğer illerin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak geniş bir program hazırlanmıştır. AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan afetlerde nasıl ki kısa sürede yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildiyse, Allah’ın izniyle aynı şekilde 11 ilde tüm vatandaşlarımız bir yıl içinde güvenli yuvalarına kavuşacaktır. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın sözüne itibar ediyor ve güveniyor. Kendilerini bu süreçte yalnız ve sahipsiz bırakmayacaklarını biliyorlar.

Hükümetimiz öncelikli olarak geçici yaşam yerleri oluşturuyor, bu süreçte hızlıca kalıcı konutların inşasına başlamak amacıyla sağlam zemin için etüt ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız mart ayında 200 bin konut ve 70 bin köy evi olmak üzere ilk etapta 270 bin konutun yapımına başlanacağını duyurdu. Adıyaman genelinde bu çerçevede yaklaşık 26 bin inşa edilecek, ilk etapta Kahta’da 297 konutun sözleşmesi imzalandı. İnşallah bir yıl içinde vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuş olacaktır. Maddi yıkımın getirdiği bu afette, yüksek maneviyatla birbirimize tutunduk, inşallah bu dert ve musibetten, birçok deva ve dersler çıkaracağız. Yıkılan şehirlerimizi yeniden depreme dayanıklı bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz. Bu vesile ile tekrar hayatını kaybeden her bir kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Aziz milletimize desabr-ı cemil niyaz ediyorum.”