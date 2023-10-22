AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki projelerde inceleme yaptılar.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Bölge Müdür Yardımcıları, ilgili Şube Müdürleri, Kontrol Mühendisleri, Ak Parti İl Teşkilat Başkanı Erhan Kocaman, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Öztürk, Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Ak Parti Pasinler Koordinatörü Lokman Babagil, Mahalle Muhtarı ve heyeti ile birlikte Erzurum Pasinler Ovasındaki arazinin bir bölümünü sulayan Demirdöven Barajındaki suya takviye amaçlı Büyükdere de yapılacak olan gölet ile Büyükdere Mahallesi üst kotlarında yer alan Vay Deresi üzerindeki planlanan Etüt aşamasındaki gölet yerlerinde bir dizi incelemelerde bulundular.