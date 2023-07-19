Meclisin tatile girmesiyle seçim bölgesi Adıyaman’da inceleme ve ziyaretlere devam eden Milletvekili Mustafa Alkayış, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, Barbaros Hayrettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Güder, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Şahin, Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Zeynal Güler, Kayalık Mahallesi Muhtarı Mehmet Abidin Ekinci, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdülrahim Aydın’ı ziyaret etti.

Daha sonra parti binasında Gerger ilçesine bağlı Kütüklü, Dallarca, Yağmurlu, Nakışlı, Üçkaya, Yukarı Dağlıca, Güngörmez, Ortaca, Dağdeviren köy muhtarlarının, vatandaşların ve parti teşkilatının bir araya geldiği toplantıda talepleri dinleyen Alkayış, deprem sonrası bölgemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alkayış, “Burada, muhtarlarımızdan almış olduğumuz ilhamla vatandaşa olan hizmet aşkımızı taze tutuyoruz” dedi.