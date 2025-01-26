AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Külafhöyük Köyü’nde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Mustafa Alkayış, şu ana kadar yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan icraatlar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman’ın Külafhöyük Köyü’nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek 6 Şubat depremi sonrasında ortaya konulan icraatlar hakkında önemli bilgiler veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, talepleri de dinledi.

6 Şubat depreminin Adıyaman genelinde can ve mal kaybına yola açtığını ve il merkezi ve köylerde deprem yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Alkayış, bölgede köy konutlarının bir kısmının inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü, bir kısmının tamamlanmaya yakın olduğunu ve bir kısmının ise bitirilerek vatandaşların aileleriyle beraber konutlarında oturmaya başladıklarını vurguladı.

Alkayış, "6 Şubat depreminde her ne kadar köylerimizde daha önceden yapılmış olan altyapı, kilitli parke, üstyapı, içme suyu, çöplerin toplanması gibi çalışmalar sekteye uğrasa da gerek il genel meclisimizin üstün gayretleri gerekse muhtarlarımızın yoğun mesaileri sonucunda köylerimiz eski güzelliğini yeniden yakaladı, inşa ve ihya açısından önemli bir ivme kazandı” dedi.