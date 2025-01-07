AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimine katıldı. Alkayış, AK Gençliğin kutlu davanın izinde yoluna devam ettiğini belirterek seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimine katılarak kongrede başkan seçilen Ramazan Çetin’e ve yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Gençliğin kutlu davanın izinde yoluna devam ettiğini ve bu vesileyle kendilerinin de geleceğe güvenle bakabildiklerini söyledi.

TPAO Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Kongresine Milletvekili Alkayış’ın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve İshak Şan ile ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin düzenlendiği etkinlikte Ramazan Çetin, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Başkanı olarak seçildi.

AK Parti olarak gençliğe büyük önem verdiklerini belirten Milletvekili Alkayış, gençliğin ülkenin bir zenginliği olduğunu ve Türkiye Yüzyıl’ında memleketin güvencesi konumunda bulunduğunu belirtti. Alkayış, “Gençlerimizi daima merkeze aldık ve kendileri için siyasetin ana eksenini gençliğimizin hissiyatı ve fikriyatı ile oluşturduk. Bu şuur ve bu gayretle geçmişten bugüne çalışıyoruz. Yeni seçilen Ramazan Çetin kardeşimize ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum” diye konuştu.