AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, 21 Ekim Gazeteciler Gününü kutlayarak, gazetecilik mesleğinin insanları doğru bilgilendirmek gibi temel bir gayesinin bulunduğunu ve gazetecilerin sorumluluk sahibi fedakar insanlar olduğunu söyledi.

Doğru kaynaktan hareketle insanları hakkaniyetli bir üslupla bilgilendiren gazetecilerin her birinin sorumluluk sahibi insanlar olduğunu ve yine her bir basın mensubunun bu önemli davanın temsilcisi konumunda bulunduğunu belirten Milletvekili Alkayış, gazetecilik mesleğinin özünde cesaret, adalet ve birikim gibi vasıfların yer aldığını belirtti.

Milletvekili Mustafa Alkayış, “Haber alma, insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlar kendi çevrelerinde, memleketlerinde veya dünyada neler olup bittiğini öğrenmek ve öğrendikten sonra da konuyla ilgili tavır ve düşünce geliştirmek isterler. İnsanların bu temel ihtiyacını karşılamak üzere gecesini gündüzüne katarak görevlerini yerine getiren gazeteciler, toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Sanıldığı kadar kolay olmayan gazetecilik mesleğinin kendine göre bazı zorlukları bulunmaktadır. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek adına karda-kışta, savaşta-barışta, dağda-bayırda yani her koşulda ve her coğrafyada canlarını dişlerine takarak, bazen de kelle koltukta gezerek haber peşinde dolaşan yürekli ve bilgili insanlardır. Cesaret ve gazetecilik, yan yana çok yakışan iki kavramdır. Gazeteci olmak için cesaret tek başına yeterli değildir. Gazeteciler, aynı zamanda bilgili insanlardır. Çünkü elde ettikleri haberi nasıl yazacaklarını, nasıl aktaracaklarını, aktardıktan sonra bunun yankılarının neler olacağını iyi bilirler. Haber aktaran bir gazeteci, kitabın ortasından konuşarak söze başlamaz. Konuya nereden başlayacağını, nasıl devam edeceğini ve haberi nasıl sonlandıracağını iyi bilir. Cesur ve bilgili olmanın yanında, gazeteciler ilkeli ve dürüst insanlardır. İnsanları yanlış yönlendirmenin bireye ve topluma ağır faturalar çıkaracağını bilerek, sadece doğruların peşinden giderler. Doğruluk, onların şiarıdır. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş kardeşlerimizin her birinin cesaret ve sorumluluk sahibi bireylerdir” diye konuştu.