CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TTK’ya çağrıda bulunarak Karabük’ten işçi alımı yapılması noktasında gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Akay, yaptığı açıklamada, “Yenice ilçemiz, özellikle de Yenice ilçemize bağlı köylerimiz madencilikteki maharetleri ve başarılarıyla bölgemizde nam salmıştır. Yılların birikimi ve ata mesleği haline gelmesinden dolayı oldukça maharetli olan Yeniceli madenciler işlerinde ustalaşmış, büyük bir başarı sergileyerek madencilik mesleğin pirleri haline gelmişlerdir. Unutanlar için bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 3 Mart 1992 tarihinde TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçimizi kaybetmiş, kaybettiğimiz 43 madenci şehidi ile en çok kaybın yaşandığı yer ise Yenice ilçemiz olmuştur. Yenice ilçemizde aktif maden sahası olmamasına rağmen Yeniceli hemşehrilerimiz yıllardan beri TTK’nın maden ocaklarında çalışmakta, gerektiğinde şehit olmuş, gerektiğinde de ölümcül hastalıklara yakalanarak işlerinden taviz vermeden büyük bir ustalıkla mesleklerini icra etmişlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TTK’ya 2 bin kişilik personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından TTK’nın alım yapacakları yerleri duyurmaya başladığını ve bu yerler arasında Karabük ve Yenice ilçesinin bulunmadığını aktaran Akay, “1995 yılından beri yürürlükte olan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’nin 2014 yılında yürürlükten kalkmasıyla birlikte büyük bir boşluk oluşmuş ve TTK aldığı karar gereği TTK Genel Müdürlüğü’nün aktif maden sahasının bulunmadığı bölgelerde işçi alımı yapmama kararı almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TTK’nın 2 bin kişilik personel alımı yapacağını duyurmasının ardından TTK alımları nerelerden yapacaklarını duyurmaya başlamış fakat bu yerler arasında ne Karabük ilimiz ne de Yenice ilçemiz yer almamıştır. Alınan bu karar 1992 yılındaki maden şehirlerimizin aileleri başta olmak üzere bölge sakinlerimizi derinden yaralamıştır. Yönetmeliğe Karabük ilimizin de eklenerek doğacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor; Yenice ilçemize de kontenjan ayrılmasının bir gereklilik olduğunun altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Karabüklü vatandaşların hakkına sahip çıkmak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü Muharrem Kiraz’la bizzat görüştüğünü kaydeden Akay, “Konuyu iletmiş bulunmaktayım. Görüşmelerimiz neticesinde Bakan Yardımcısı ile Genel Müdür konuyla ilgileneceklerini ifade ederek konuyu yakından takip edeceklerini ilettiler. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bölgemiz için hayati öneme sahip olan bu konuya özel bir hassasiyet gösterecek, konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” diye konuştu.