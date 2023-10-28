CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Akay Cumhuriyet’in kuruluşunun 100.yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ülkemizin kuruluşunun 100. yılında milletimizin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almanın haklı gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmanın haklı onurunu yaşarken, ikinci yüzyıla girmenin de büyük heyecanı içindeyiz. Büyük bir bağımsızlık aşkıyla ve özgürlük sevdasıyla her bir metrekaresinde şehitlerimizin aziz kanıyla sulanmış, Cumhuriyet’i ruhuna işlemiş ülkemizin kuruluşunun 100.yılını kutlamanın bahtiyarlığı içindeyiz" dedi.

"Milletimiz tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini cumhuriyetin ilanı ile taçlandırmış, birlik ve beraberlik ruhumuzun zaferiyle en büyük eserini ülkemizin kuruluşuyla göstermiştir" diyen Akay, "Atalarımızın milli mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, irademizi esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı en önemli gücümüz olmuştur. Var oluşumuzu borçlu olduğumuz Cumhuriyet’i yok saymak da kimsenin haddi değildir. Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut olan cumhuriyet düşmanlığı, bugün içeride ve dışarıda değişik kimliklere bürünerek ne yazık ki devam etmekte. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyetin evlatlarından bu sevdayı asla kazıyamazlar. Bu duygu ve düşüncelerle; başta ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi