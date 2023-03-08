Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİAD) ile Frig Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİAD) ile Frig Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Erbaş, bizi biz yapan kadınlarımızın doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettirdiklerini ifade ederek “Kadın eli değerse Dünya değişir” dedi.

Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan MHP’li Ahmet Erbaş’ın bugünkü ziyaretlerine, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kütahya KAÇEP Komisyon Başkanı Hülya Öztürk ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık katıldı.

Ziyaretleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Erbaş, “Bu anlamlı günde Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİAD) ile Frig Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde üye kadınlarımız ile bir araya geldik. Kadınlar gününü kutlayarak, talep ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. Bu fırsatı bize sağlayan KUGİAD Başkanı Şule Erdem ve Frig Kadınları Kooperatifi Başkanı Seçil Söyleyici Kantar’a teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.