İYİ Parti Ardahan milletvekili adayı Aytekin Kaya ve Nabire Reçber, Çamlıçatak kavşağında karşılandı.

İYİ Parti adayları Aytekin Kaya ve Nabire Reçber, Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından Ardahan’a geldi. Çamlıçatak kavşağında partililer tarafından büyük ilgiyle karşılanan adaylar seçmenleri ile buluştu.

Uzun araç konvoyu eşliğinde ilk önce Hanak ilçesi ve ardından Göle ilçesinde bulunan seçim ofislerinin açılışına katılan adaylar son olarak Ardahan merkezde bulunan seçim ofisinin açılışına katıldı.

Seçim ofisinde konuşma yapan adaylar, Ardahanlılardan seçimde destek istedi.