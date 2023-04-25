İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur; "Hiç kimse endişe etmesin, PKK ya da diğer terör örgütleriyle vaat verme gibi bir durumumuz söz konusu olabilir mi? Mümkün değil" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur; Kayseri’nin hızlı tren ve otoban sorunu olduğunu söyledi. Toplumun her kesiminden bu şikayetleri aldıklarını dile getiren Sungur; "Siyaseti Meral Akşener ile çalışınca öğrendim. Ben iyi bir öğrenciyim ama kendisi çok iyi bir öğretmen. İYİ Parti olarak kadınlar ve gençlerin siyasette olmasına önem veriyoruz. Genç olmamıza ve dinamizmimize güveniyoruz. Kayseri’nin aslında çok ciddi problemleri var yıllardır gelen. Nereye dokunursanız dokunun bir hızlı tren duyuyorsunuz, bir otoban duyuyorsunuz. Yozgat’a, Sivas’a gidiyor ama kasıtlı bir şekilde Kayseri’den uzaklaştırılıyor gibi. Hızlı trenin olmayışı, otobanının olmaması Kayseri’nin ulaşabilirliğini etkiliyor. Dolayısıyla bu ticareti, kültürel faaliyeti, turizmi de etkiliyor. Bir kere hızlı tren ve otobanı muhakkak duyuyoruz ve yıllardır vaat ediliyor. Bu konuya muhakkak el atmak gerekiyor. Toplumun her kesiminden bu şikayeti alıyoruz" dedi.

"Kayseri’nin en büyük sorunu mülteciler"

Kayseri’nin en büyük sorununun mülteciler olduğunun altını çizen Sungur; sorunun çözümü noktasında vaatlerinin bulunduğunu aktardı. Sungur; "Kayseri’nin mülteci sorunu var. Kaçak yollarla girenlerle beraber 120 bin civarını buluyor. Ciddi bir problem bu. Türkiye’nin hem güvenliği hem de sosyolojisini etkileyen bir durum söz konusu. İYİ Parti olarak ciddi bir çalışma yaptık. Bunların vatanlarında huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak gerekiyor. Bizim vaatlerimiz arasında var, kademeli olarak yapacağız. Kayseri’nin en önemli problemlerinden biri bu" ifadelerini kullandı.

"Gerginlik çıkartan bir olmayacağız"

Provokasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını ancak gerginlik çıkartanın kendileri olmayacağını da sözlerine ekleyen Abdullah İlker Sungur; "Hiç kimse endişe etmesin, PKK ya da diğer terör örgütleriyle vaat verme gibi bir durumumuz söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Birilerinin ’Barış Süreci’ bizim ise ’İhanet süreci’ olarak gördüğümüz o dönemde inanılmaz vaatler hatta ciddi tavizler verildi. Çadır mahkemelerini, davulla, zurnayla karşılananları unutmadık. Milletimizin de unuttuğu kanaatinde değilim. Türkiye genelinde olarak demokratik bir ortamda seçimin ilerlemesini, huzur içerisinde ilerlemesini, kimsenin kimseye iftira atmadan, karalamadan, doğruları söyleyerek huzur içerisinde bir seçim atlatmaya kararlıyız. Bir gerginlik çıkaracak olan taraf biz olmayacağız. Ama böyle provokasyonlarla ne yazık ki karşı karşıyayız. Altında üstünde bir terörist olan tek bir otobüs gördük. O da davulla, zurnayla karşılanan Habur’daki ihanet otobüsü. Bu Türk milleti ve ülkem adına utanç duyduğum bir andı. Onun dışında gerginlik çıkartan biz olmayacağız, bel altı vurmayacağız, iftira atmayacağız, yolumuza bakacağız. Milletimizin bütün fertlerini, Kayseri halkımızın bütün kesimini kucaklayarak partimizi birinci parti yapabilmek adına bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.