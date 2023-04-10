CHP Karabük 1. Sıra Milletvekili Adayı Cevdet Akay, Yenice’de coşkuyla karşılandı.

Ören köy mevkisinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akay, konvoyla eşliğinde Yenice merkeze gelerek parti binasına geçti. Parti önünde vatandaşlarla selamlaşan Akay, burada vatandaşlara seslendi. Daha sonra parti binasında partililer ve ittifak üyesi parti başkanlarıyla görüşen Akay, birlikte başaracaklarını söyledi.

“Memleketimden Yenice’den bu enerjiyle startı verip, güzel bir çalışma yapmak için hazırız.” diyen Akay, “Amacımız teşkilatlarımızla beraber, çok yoğun ve tempolu bir çalışma yapmak. Öncelikle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirmek üzere tabi ki, parlamentoda milletvekili adayı olarak Cumhuriyet Halk Partimizi ve diğer İttifak Partilerimizle beraber yoğun bir çalışma içerisinde en fazla milletvekilini alacak şekliyle organize olmak ve hızlı bir şekliyle de çalışmak" diye konuştu.

Yenice’nin evladına sahip çıkacağını aktaran Akay, “Yolumuz uzun ama kısa. Bir ay gibi kısa bir zaman var. Geçmiş dönemde sizlerle beraber çalışma fırsatını bulmuştum. O zaman milletvekili sayısı ikiydi, üç olsaydı milletvekili olarak sizleri Meclis’te temsil etmiş olacaktım. Ben gerçekten memleketime hizmet etmek istiyorum. Biliyorsunuz Celal Akay’ın yani bir öğretmen babanın oğluyum, çoğunuzla da akrabayız babamın da bugün bu anı görmesini isterdim. Ama ben hissettiğine inanıyorum. Allah hepimizi muvaffak eylesin. Hep beraber inançla, birlik beraberlik içerisinde başaracağız. İnanıyorum ki, Yenice’de hiçbir parti farkı gözetmeksizin evladına sahip çıkacaktır. Ben onlara da ayrıca sesleniyorum, bütün Karabüklü hemşehrilerime sesleniyorum. Karabük’e daha iyi hizmet etmek için hazırız. Kim daha iyi temsil edecekse parlamentoda bütün Karabük ilçelerinin Yenice’nin, Karabük merkezin, Eflani’nin, Eskipazar’ın, Ovacık’ın sorunlarını kim daha iyi takip edip çözecekse onu göndermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu seçim ülkemiz için de çok önemli bir seçim. Herkesin oy kullanmaya gitmesi, oyunu kullanması gerekiyor. Ben bu enerjiyle yola çıkıyorum. Başaracağımıza da gönülden inanıyorum" dedi.