Depremzedelere yönelik söylemleri ve tavırları nedeniyle CHP’li belediyelerin yöneticilerine tepki gösteren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Depremzedelerimize bedava ev vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir” dedi.

28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleriyle ilgili gezilerini de sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bu çerçevede Baskil ilçesinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek 28 Mayıs seçimlerinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye güçlü bir destek veren Baskil halkından 28 Mayıs’ta daha güçlü bir oy beklediklerini vurguladı.

Açıkkapı, “ 14 Mayıs seçimlerine girerken oy devşirmek için her türlü yalan vaadi söylemekten çekinmeyenlerin, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yüksek oy gelince gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bir kısım CHP’li seçmen, bölgeye yaptığı yardımları zehir zıkkım etti. O da yetmedi, CHP’li Tekirdağ Belediyesi, misafir ettiği depremzedeleri kapının önüne koydu. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmak için her türlü yönteme başvurdular. Depremzedelerimize bedava ev vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, 28 Mayıs’ta daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hak ettiği dersi verecektir” diye konuştu.