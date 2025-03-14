Adalet Bakanlığı, milletlerarası anlaşmazlıklar konusundaki tahkim ücretlerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan "Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunun uygulanması kararlaştırıldı.

Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmezken, Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanacakğı, hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu tebliğe göre verilecek ücretlerin belirlenen tabloya göre hesaplanacağı ve tebliğin 15 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

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