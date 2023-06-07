Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sokulan Millet Kütüphanesi, sadece şehir merkezinde eğitim gören öğrencilerin değil ilçe, belde ve köylerde eğitim gören öğrencilerinde uğrak mekanı haline geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitim noktasında Düzce’ye kazandırdığı değerlerin başında gelen ve hizmete girdiği günden itibaren öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Millet Kütüphanesi köy okullarının da büyük ilgisini çekiyor. Özellikle üniversiteye hazırlık öğrencileri başta olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bir etüt merkezi haline gelen kütüphane, son olarak köy okullarında eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Beyköy Beldesi Şehit Ufuk Baysan İlköğretim Okulunda eğitim gören 50 öğrenci ve öğretmenleri okuma etkinliği için Millet Kütüphanesine gelirken, ilk olarak kütüphanenin hem iç hem dış mekanlarını dolaşarak inceledi. Güzel havada güz bahçesinde gerçekleşen etkinlikte kitaplarını okuyan öğrenciler aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinliğe katılan minik öğrenciler duygularını paylaşırken, Millet Kütüphanesine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Özlü’ye böyle bir kütüphaneyi kazandırdığı için teşekkürlerini ilettiler.

Öğrencileri Millet Kütüphanesine getirmekteki amaçlarının öncelikli olarak ortamı görmeleri olduğunu dile getiren sınıf öğretmenleri ise çok güzel ağırlandıklarını, taşımalı eğitimle köylerden gelen öğrencilerin böyle bir etkinliğe katılmalarının önemli olduğunu belirterek, Faruk Özlü’ye teşekkür ettiler.

Etkinlik sonunda Millet Kütüphanesi personelleri tarafından minik öğrencilere içerisinde kitapların bulunduğu hediye çantası hediye edildi.