Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle eski kaymakamlık binasının kafe-kütüphaneye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Millet Kütüphanesinin iç tefrişatının yapılması için gün sayılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle eski kaymakamlık binasının kafe-kütüphaneye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Millet Kütüphanesinin iç tefrişatının yapılması için gün sayılıyor.

Düzce Belediyesinin şehir merkezinde kafe-kütüphane projesi için artık gün sayılıyor. Eski kaymakamlık lojmanında başlatılan tadilat çalışmalarına ara verilmeden devam edilirken son olarak binanın çatısı ve lambrileri belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Binanın tesisatları yenilenirken dış cephesi ile işlemler son bulduktan sonra Millet Kütüphanesinin yeni pencere ve kapıları takılacak.

Devlet-İş insanı işbirliği ile yürütülen Millet Kütüphanesinin zemin seramikleri ve parkeleri de üretildi. Kapı ve pencerelerin takılmasının ardından zeminin döşenmesine geçilecek.

Kısa sürede tamamlanacak olan Millet Kütüphanesinin bahçesi için de toprak tesviyesi yapıldıktan sonra Düzcelilerin hem kitap okuyup hem de sohbet edebilecekleri kafe-kütüphane hizmete açılacak.