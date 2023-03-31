Çağatay Uluçay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Kütüphaneler Haftası nedeniyle Yunusemre Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Öğrencilere ziyarette kitap okumanın önemi anlatıldı.

“Gelecek Nesiller İçin” sloganı ile yola çıkan Yunusemre Belediyesi, öğrencileri Yunusemre Millet Kıraathanesi’nde ağırlıyor. Çağatay Uluçay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Kütüphaneler Haftasında Yunusemre Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Millet Kıraathanesi’ni gezen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Bugüne kadar on binlerce öğrenciyi Millet Kıraathanesi’nde ağırladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak “Kütüphaneler, tarihin şahidi, insanlığın hafızası ve medeniyetlerin en güçlü sembolleridir. Şehrimize kazandırdığımız Millet Kıraathanesi ve Hâfız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ile vatandaşlarımızı bilgi hazinesi ile buluşturuyoruz. Bugün de değerli öğrencilerimiz, Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Kütüphaneler haftası kutlu olsun” dedi.

Etkinlikte öğrencilere kitap hediye edildi.