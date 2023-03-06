Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Millet İttifakı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılımı ile Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde buluştu. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlediği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, “Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyorum” dedi.

“En büyük gayemiz, Türkiye’yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır”

Kılıçdaroğlu, kararın açıklanmasının hemen ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, bu sofranın Halil İbrahim sofrası olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, “Yunus Emre, ‘bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.’ Biz Yunus Emre’nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz, Türkiye’yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye’yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz. 12 madde az önce içeride sonuçlandı. Bu çerçevede parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı’na dair diğer partilerimizin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı’nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji ve kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah’tan rahmet diliyorum. Kimse merak etmesin, ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu uygun zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında bahsettiği Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası ise şöyle:

"1. Geçiş Sürecinde Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş sürecinde Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne (Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenecektir.

8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

10. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları sayın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır."