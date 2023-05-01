Seçimlere sayılı günler kala demokrasinin kalesi Aydın’da Millet İttifakı’ndan kopmalar başladı. İYİ Parti Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman, HDP’nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdarolu’na destek olacağını açıklamasının ardından İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye geçti. Bu arda Cemil Kahraman’ın istifasını öğrenen İYİ Parti yönetimi ise MHP rozeti Takan Kahraman’ı disipline sevk ettiğini açıkladı.

Gençlik yıllarından beri MHP’de siyaset yapan Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman, Millet İttifakı’nın HDP ile dirsek teması üzerine İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katıldı. Kahraman’ın parti rozetini MHP Köşk İlçe Başkanı ve partilerin de hazır bulunduğu bir tören ile MHP Aydın Milletvekili Adayı Burak Pehlivan taktı. Törende Cemil Kahraman’ı tebrik eden Burak Pehlivan, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin çağrısına uyarak; ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor süreçte vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığından yana tavır koyarak İYİ Parti’den istifa ederek MHP’mize katılan kıymetli Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman’a ‘yuvasına hoş geldin’ diyoruz. Bu noktada 7’li masanın tavrından ve durumundan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızı ve dava arkadaşlarımızı da MHP çatısı altında birleşmeye ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Yezid’le kazanmaktansa Hüseyin’le şehadete de talibiz. MHP olarak tavrımız da, kararımız da bu konuda nettir. Bu katılımın Milliyetçi Ülkücü hareketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.