Gazeteci yazar Hüdavendigâr Onur’un kaleme aldığı "Millet-i Sâdıka’dan Hayk’ın Çocuklarına" serisinin ikinci kitabı ‘Ermeniler’in üçüncü baskısı yayımlandı. Post yayınlarından çıkan kitap 11 bölüm olup, sorunun günümüze kadar yansımalarını anlatıyor.

Kitapta, "Ermeni milleti, Ararat yalanı, Ermeni terör örgütleri, Türk-Ermeni ilişkileri, İsyanlar, Tehcir, Osmanlının son yılları, Cumhuriyet döneminde Ermeni meselesi, Türkiye’den Azerbaycan sorununa bakış, Karabağ sorunu, Karabağ’ın geri alınması, Türkiye’de diasporaya destek konferansı, Dedelerinizi kayıtlarda arayın" gibi birçok önemli başlık yer alıyor.

Hüdavendigâr Onur, dönemin koşulları dikkate alındığında Ermeniler arasında devlete bağlı olanlar ile karşı olanları ayırt etmenin çok zor olduğunu belirterek şöyle diyor:

"Bu nedenle Ermenilerin ekseriyetinin göç ettirilmesi dışında başka bir çarenin kalmadığı açıktır. Öte yandan, bir devletin sınırlarını korumak için başka devletlerle savaştığı sırada sınırları içinde meydana gelen ayaklanmayı önlemek için büyük çaplı güvenlik önlemi alması da hiç kuşkusuz nefsi müdafaadır. Değerli okuyucunun, iki hususu sorgulaması rica olunmaktadır. Birincisi, tarihte Osmanlı Türk Devleti’nin yaşadığına benzer sorunlarla karşılaşan diğer devletlerin nasıl politika izlediğidir. İkincisi ise tarihte Ermenilerin yaşadığına benzer trajedileri yaşayan Türklerin neler hissettiğidir."

Hüdavendigâr Onur’un bu konuyla ilgili "Ermeni Portreleri", "Ermeni Olayları Kronolojisi" adlı iki kitabı daha bulunuyor.