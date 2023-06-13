Kütahya’nın Evliya Çelebi Mahallesi’nde bulunan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen Millet Bahçesi’nin Kütahya Belediyesi’ne devri gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, ilgili birim müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu devir telim töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüzün resmi yazısıyla Millet Bahçesi’nin Belediyemize tahsis ve devir işlemlerinin yapılması iletildi. Biz de söz konusu yazıya istinaden hazırlanan protokolle yapımı tamamlanan Kütahya Millet Bahçesi’ni Belediyemize devralıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, TOKİ’nin değerli başkanı ve yöneticilerine, projenin hazırlanmasından yapımına ve bugüne kadar getirilmesinde emeği geçen tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, özellikle Belediyemizin ilgili tüm müdürlüklerine ve personeline ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Geride bıraktığımız 4 yıllık süre içerisinde göreve gelir gelmez başlattığımız o sürecin bugün bittiğini görmekle bu görevi yerine getirip hep beraber şehir olarak bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde ve havalar müsait olduğunda iyi bir açılış töreniyle de kamuoyuna bu açılışı yapacağız. Şehrimize ve şehrimizin güzide insanları hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.