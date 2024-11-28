Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan ve Mükremin Göleti çevresindeki geniş arazide çalışmaları süren Millet Bahçesi’nin devri Sorgun Belediyesi’ne yapıldı.

Sorgun’da Mükremin Göleti çevresindeki 259 dönümlük arazide 13 Ağustos 2021’de ihalesi yapılan Millet Bahçesi’nin 15 Ekim2021’de sözleşme onayı alınmıştı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçeleri yer alacak olan proje tamamlandığında ilçeyi turistik açıdan cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor.

Sorgun Belediyesi’nde düzenlenen toplantı ile imzalar atılarak Millet Bahçesi’nin Sorgun Belediyesi’ne devir işlemleri yapıldı. Kalan aşamada çalışmaların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gereken adımların atılacağı bildirildi.