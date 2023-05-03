DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir merkezinde bulunan millet bahçesine kendi öz kaynakları ile ürettiği LED ekran yerleştirdi. Ekran ile birlikte Millet Bahçesi’nde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Millet Bahçesi’nde çeşitli etkinlikler yapılabilmesi için Düzce Belediyesi kendi öz kaynakları ile LED ekran üretimi gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan LED ekran, Millet Bahçesi’ne yerleştirildi. LED ekran ile birlikte Canlı yayınlar, futbol müsabakaları, basketbol müsabakaları, milli maçlar, açık hava sineması, internet bağlantısı, kamera sistemi ve ses sistemi sayesinde bir çok etkinlik gerçekleştirilebilecek.