Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu YeşilVadi Millet Bahçesi içerisine yaptırılan Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu YeşilVadi Millet Bahçesi içerisine yaptırılan ve 90 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ‘Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Şehre yeni bir spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gaziantep ve Şahinbey’e yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplamda 90 bin metrekareye yaptığımız Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi tesisimizde Binicilik’in yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabilecek. Tesisimizin içerisinde Orta Asya mutfağından sunumlar olacak. Burası çok büyük bir tesis olacak. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.