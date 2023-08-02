Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde hizmete konulan millet bahçesi, ilçedeki vatandaşlar ile Şanlıurfa’nın dört bir yanından gelen vatandaşların akınına uğruyor.

Yaz sıcaklarının iyice arttığı bu günlerde serin ve yeşil bir ortam arayanlar, Eyyübiye Millet Bahçesine akın ediyor. Çocukların bisiklete bindiği, gençlerin futbol, voleybol ve basketbol sahalarında spor yaptığı Eyyübiye Millet Bahçesinde, aileler de yemyeşil çimler üzerinde keyifli vakit geçiriyor. Sık sık millet bahçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da ailelerle sohbet ederek, taleplerini dinliyor.

Toplam 180 dekarlık arazisiyle Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Eyyübiye Millet Bahçesinde cami, millet kıraathanesi, kütüphane, düğün salonu, spor alanları, mesire yeri, botanik bahçesi, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları gibi yerler bulunuyor.

Ailelerin akşam yemeği için de tercih ettiği Eyyübiye Millet Bahçesinde bazı aileler evlerinde yaparak getirdiklerini burada yerken, bazıları da mesire alanındaki mangal başlarında yemeklerini hazırlıyor.