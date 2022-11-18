Gebze Millet Bahçesi’nin son durumunu yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gebze’mize ve bölgemize çok yakışacak Millet Bahçesi projemizi yakından inceledik. Millet Bahçemizle birlikte daha yeşil bir Kocaeli için çalıştığımızı ifade de etmek isterim. Bizim diğer bir önemli çabamız kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekmektir" dedi.

Gebze Millet Bahçesi’nin son durumunu yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gebze’mize ve bölgemize çok yakışacak Millet Bahçesi projemizi yakından inceledik. Millet Bahçemizle birlikte daha yeşil bir Kocaeli için çalıştığımızı ifade de etmek isterim. Bizim diğer bir önemli çabamız kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekmektir" dedi.

Gebze’de 400 bin metrekare alana yapılan Millet Bahçesi, bölgenin gerek sosyal gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir soluk ve ivme kazandıracak. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi’nin son durumunu yerinde inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de hazır bulunduğu incelemede, projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Gebze’mize ve bölgemize çok yakışacak Millet Bahçesi projemizi yakından inceledik. Millet Bahçemizle birlikte daha yeşil bir Kocaeli için çalıştığımızı ifade de etmek isterim. Bizim diğer bir önemli çabamız kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekmektir. Millet Bahçelerimiz işte bu hedefe de çok önemli bir katkı sunuyor" dedi.

"Merakla bekliyoruz"

Dünyanın iklim krizi konusunda çare aradığını, karbon ayak izinin azaltılması için sözler verildiğini, iklim değişikliğinin maliyetlerinin artığını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "Dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP) bu küresel soruna çare aradığını görüyoruz. Ancak burada uluslararası toplumun ve devletlerin iklim krizi ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda verdiği taahhütlerinin ne kadarını yerine getireceğini merakla bekliyoruz. G7 ülkelerinin bu konuda dünyaya verdiği zararı biliyoruz. İklim krizi artık hep birlikte şu andan itibaren harekete geçilerek çözülebilecek bir sorun olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin uygun her karışını ağaçla, fidanla buluşturacaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Daha çok ağacı ülkemizin ve dünyanın geleceği için toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizi daha yeşil yapma hedefimiz için arkadaşlarımızla büyük çaba sarf ediyoruz. Bulduğumuz her karış yere arkadaşlarımız ağaç dikiyor, dikmeye devam edecek" sözlerine ekledi.