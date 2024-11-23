Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine" projesi çerçevesinde bu yıl 5. kez öğretmenlere hediyeleri gönderildi.

Milas Kaymakamlığı’nın himayesinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonu Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenler arasında gönül köprüleri kuruluyor.

Milas’a özgü hediyelerin bulunduğu özel paketler, 81 ilin farklı köy ve kasabalarındaki öğretmenlere ulaştırıldı. Hediyeler, öğretmenlerin bu özel günde kendilerini değerli hissetmelerini sağlarken, öğretmenler arasında da kültürel bir bağ kuruyor. Projenin amacının, öğretmenlerin toplum tarafından ne kadar kıymetli olduğunu göstermek ve onlara duyulan minnettarlığı somutlaştırmak olduğu belirtildi.

Milas’a ait ürünlerden zeytinyağı, bal, zeytinyağı sabunu ve zeytin yaprağı çayı gibi ürünlerin bulunduğu hediye paketleri, projeye katılan öğretmenler tarafından özenle hazırlandı. Ayrıca, her pakette Öğretmenler Günü kutlama mektubu ve Türk bayrağı da yer aldı.

Projenin 5. yılında, sadece 81 ildeki öğretmenlere değil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de özel bir hediye paketi gönderildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, projeye dair yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanındaki değerli öğretmenlerimize, medeniyetlerin başkenti Milas’ımızdan küçük birer hediye gönderdik. Bu hediyeler, öğretmenlerimizin gönlünde hoş bir iz bırakacak," diyerek, projeye katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise "Bu projeyle, öğretmenler arasındaki dostluğu ve kültürel bağları güçlendiriyor, öğretmenlerimizin topluma kattığı değeri bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.