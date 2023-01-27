Muğla’nın Milas ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin ise yaralanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A.K. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin ise yaralanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A.K. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, 25 Ocak tarihinde Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma yaşanmış, tartışma daha sonra ise kavgaya dönüşmüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı olayda, Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A.K., ruhsatsız tabancayla Melikşah Yıldız’a ateş etmiş, ağır yaralanan Yıldız’ın kardeşi A.O.Y. ise bıçakla A.K.’nin babası H.K. ve kardeşi B.K.’ye saldırarak yaralamıştı.

“Hastanede hayatını kaybetti”

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan Melikşah Yıldız Milas’ta özel bir hastaneye, bıçakla yaralanan H.K. ve B.K. ise Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı. Durumu ağır olan Melikşah Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

“Olay yerinden kaçmışlardı”

Silahla ateş ederek Melikşah Yıldız’ın ölümüne neden olan A.K. ile bıçakla H.K. ile B.K.’yi yaralayan A.O.Y. olay yerinden kaçmışlardı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile A.O.Y. Sodra Dağı civarında yakalandı.

“Mahkemeye sevk edildiler”

Gözaltına alınan A.O.Y. ile olaya karışan ve hastanedeki tedavileri sona eren H.K. ile B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Çevik Kuvvet Ekipleri’nin de katılımıyla adliye etrafında geniş güvenlik önlemi alındı. Şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

“Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı her yerde aranıyor”

Olayda ruhsatsız tabanca kullanan ve de Melikşah Yıldız’a ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A.K.’nin ise güvenlik güçleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi.