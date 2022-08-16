Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkıları ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Milaslı çiftçiler için eğitim programı düzenleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkıları ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Milaslı çiftçiler için eğitim programı düzenleniyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde çiftçilere yönelik Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Koyun Yetiştiriciliği, Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Arıcılık, Su Ürünleri konularında eğitim verilmeye başlandı. Merkez, Kısırlar, Fesleğen, Dörttepe, Bafa, Kızılcakuyu, Kargıcak, Kafaca Mahallelerinde başlayan eğitimler 4 hafta sürecek. Eğitim programının açılış töreni Kısırlar İlkokulu Bahçesi’nde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Mahalle Muhtarları ve de mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapıldı. Kursların vatandaşlara faydalı olması temennisinde bulunan Bal, “Ülkemiz için üreticilerimizin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Amaçlarının üreticilere üretim alanında faydalı olabilmek, bilinçli üretim yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Burada hedefimiz, amacımız pandemi, savaşlar, küresel iklim felaketinin ardından ortaya çıkan gıda krizinde üreticilerimize, üretime dikkat çekmek. Üreticilerimize üretim alanında faydalı olabilmek, bilinçli üretim yapmalarını sağlamak. Tarımsal üretim yapmak son derece zorlaştı. Artık ürettiğimiz gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ukrayna limanından gelecek olan gıdaya herkes yoğunlaştı. Birçok ülke Ukrayna’dan çıkacak gemiye bakıyor. Üretime devam edecek olan üreticilerimizin onun için eğitimleri çok önemli. Bu çerçevede bir eğitim programı hazırlandı. İl ve ilçe müdürlerimizle bunların gerisi gelecek. Eğitimlerimiz bugün 350 kursiyerle 10 köyde başladı. Hedefimiz bin köylümüzü sertifikalandırmak. Bu eğitimlerin farklı bir yönü daha var. Sertifika alanlar devletimizin sunmuş olduğu kredi olanaklarından da çok iyi şartlarda faydalanacak" dedi.

"Yem ham maddelerini şuanda yurt dışından ithal ediyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Saylak, "Üretim zorlaştı maliyetler arttı. Ama şükürler olsun ki Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak siz değerli üreticilerimize dokunmaya çalıştık. Yanınızda olmaya çalıştık. Şunu söyleyebilirim ki artık Tarım ve Orman Bakanlığı stratejisini değiştirdi. Ekim ayıyla birlikte mazotunuz sizlere ayni olarak verilecek. Stratejik ürün üretenler alacaklar. Bu zorlukları da hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmacısı olarak kürsüye davet edilen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Milas olarak üretiyoruz. Her alanda emeğimiz var. Özellikle belli ürünler var. Tütün, zeytin zeytinyağı gibi. Üretim önemli ama verimli üretim yapmak daha çok önemli. Hep Konya Ovası kadar olan Hollanda’yı örnek gösteririz bu açıdan. Yapılan çalışma ile eğitimli bir üretim gerçekleştireceğiz. Bu eğitimlere katılanlara ciddi bir destek sağlanacak. İnşallah kısa sürede bin kişiye de ulaşacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri eğitim gören üreticileri sınıflarında ziyaret etti.