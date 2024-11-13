Muğla’nın Milas ilçesinde16-17 Kasım tarihlerinde 10’uncu kez düzenlenecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği için geri sayım başladı.

Muğla Valiliği, Milas Kaymakamlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ile üreticileri, zeytin ve zeytinyağı tutkunlarını bir araya getirerek bölgenin benzersiz lezzetlerine ve kültürel mirasına dikkat çeken 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği, 16-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 10.Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Enbe Orkestrası ve Emre Fel konserleriyle müzik şöleni yaşanacak, aynı zamanda ünlü şefler Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya, Doğa Çitçi ve Maria Ekmekçioğlu gibi isimler, katılımcılarla özel söyleşilerde buluşacak.

Muğla’daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu barındıran Milas, Türkiye’nin dünya çapındaki “Zeytin Üssü” olarak adından söz ettiriyor. Bölgenin en büyük zeytin hasat şenliği olarak dikkat çeken etkinlik, 16-17 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Program kapsamında, 16 Kasım’da Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, 17 Kasım’da ise Emre Fel sahne alarak müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleşecek sunumlarda ise, Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Hazer Amani, Şef Filiz Gökdemir, Şef Sabiha Sezen, Şef Tamer Özkan, Şef Doğa Çitçi ve Gurme Maria Ekmekçioğlu Milas’ın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtarak yerel kalkınmanın önemine dikkat çekecek.