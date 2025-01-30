Muğla’nın Milas ilçesinde yıkılan binanın molozları arasında çıkan tarihi eserler incelemeye alındı.

Tabakane Yolu’nda eski olduğu için kendiliğinden yıkılan bir binanın molozlarının temizliği sırasında tarihi taşlar, mezar taşı ve süs havuzu gibi eserler bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen müze çalışanları kazı ve düzenleme çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, belediye ek hizmet binasının karşısındaki tarihi eserlerin bulunduğu alana taşıttı.

Öte yandan, uzun süredir kapalı olan Tabakane Yolu’nun da kısa süre içinde kullanıma açılacağı öğrenildi.