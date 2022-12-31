Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesi Kırcağız Mahallesinde ikamet eden Ö.G. isimli şahsın arazisinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesi Kırcağız Mahallesinde ikamet eden Ö.G. isimli şahsın arazisinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada, bir miktar kurutulmuş esrar, bir miktar kenevir tohumu, 42 litre etil alkol ve 50 parça eski döneme ait olduğu değerlendirilen taş parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.