Muğla’nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 46 kilogram esrar, 16 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili yaşlı bir çift gözaltına alındı. gözaltına alınan yaşlı çift keneviri sağlık için kullanacaklarını iddia etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 46 kilogram esrar, 16 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili yaşlı bir çift gözaltına alındı. gözaltına alınan yaşlı çift keneviri sağlık için kullanacaklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden, Bodrum’da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M., (62) ile Türk eşi İ.A.K., (59)’nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürüleceği istihbaratının alınmasının ardından çalışma başlatıldı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile Çiftlik Mahallesi’nde 46 kilogram esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan çift, emniyetteki ifadelerinde, hint keneviri yağının bir çok hastalığa iyi geldiğini öne sürerek, keneviri sağlık için yetiştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.