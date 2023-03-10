Muğla’nın Milas ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde Yüksel G.’nin kontrolünde seyreden 48 ABM 652 plakalı motosiklet, ana yoldan tali yola dönmek isteyen Milas Belediyesi’ne ait Metin G.’nin kontrolündeki 48 LA 759 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Yüksel G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.