Yatağan-Milas karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 VG 457 plakalı kamyonet sürücüsü seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Milas Korucuk Mahallesi kavşağında takla atarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü Selahattin Z’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Yılmaz E’nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.