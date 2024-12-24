Muğla’nın Milas ilçesinde sağanak yağış sonrasında göle dönen yollarda trafik ekipleri canla başla çalıştı. Kimisi tıkanan giderleri açtı, kimi yolda kalan araçlara yardım etti, ekiplerin çalışması vatandaşın takdirini topladı.

Milas’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ve sonrasında trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı ilçede, yağış sonrası vatandaşların yardımına trafik ekipleri koştu. Vatandaşların yollarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için önlemlerini alan ekipler, aynı zamanda yollarda tıkanan su giderlerini açtı, kimi zaman ise trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti. Trafik ekiplerinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.