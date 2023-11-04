Muğla’nın Milas ilçesi Bodrum Bulvarı’nda meydana gelen kazada, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Hatinur Urhan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Geçtiğimiz 27 Ekim Cuma günü meydana gelen kazada ağır yaralanan Hatinur Urhan’dan (58) acı haber geldi. Milas Bodrum Bulvarı’nda seyir halinde olan G.Ş. idaresindeki 01 DFH 34 plakalı tır, aniden yola çıkan Hatinur Urhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Urhan yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Urhan’ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Hatinur Urhan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Urhan’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Hatinur Urhan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalaman Gürleyik Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.