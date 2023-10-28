Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. yönetimindeki 01 DFH 34 plakalı seyir halindeki tır yolun karşısına geçmeye çalışan H.U. (58) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.